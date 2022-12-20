Çayı bu şekilde demleyip içenler dikkat! Kansere neden oluyor

İçimizi ısıtan ve soğuk havalarda sık sık tükettiğimiz çorba, mükemmel bir kış yemeğidir. Hem doyurucu hem de sağlıklı bu yiyecek tavuk veya kremalı mantarla daha güzel olabilir. Ek olarak kışın vazgeçilmezi çay ve kahve de özellikle sıcaklıkların düşmesiyle daha sık tüketilir. Ancak bunları tüketmeden önce bir süre beklemeniz önerilir. Uzmanlar, yiyecek ve içecekleri çok sıcak tüketmenin, yemek borusu kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.