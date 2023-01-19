Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu

Uzak ufukta görünen meselelere zaman ilerleyip de yaklaşıldıkça görüntü daha da netleşiyor ve bazen meselenin esası sabit kalsa da niyetler ancak o zaman daha bir belirginleşiyor. Meselâ Amerika Birleşik Devletleri’nin Yunanistan ana karası ve işgâl altındaki adalarımıza konuşlanması ve yaptığı yığınağı biz hep bir Türkiye’yi işgâl ve parçalamaya yönelik bir kuşatma şeklinde değerlendirmiştik. Oysaki, bugüne geldiğimizde görüyoruz ki; ABD, Türkiye’nin tabiî hinterlandı olan Arab ve Mağrib coğrafyasına doğru fiilî sarkmasına mâni olmak için nasıl Irak ve Suriye’de konuşlanmışsa, tıpkı bunun gibi Türkiye’nin Balkanlar ve Avrupa’ya doğru bir yönelişinin önüne set olmak için bu sefer Adalar Denizi ve Yunanistan’a konuşlanmış bulunuyor. Kısaca ifade edecek olursak, Türkiye’nin senelerdir hapsedildiği sunî sınırları muhafaza etmek için Amerikan ordusu seferber olmuş vaziyette. Son gelen haberler de bu iddiamızı doğrular mahiyette.