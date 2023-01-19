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Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu

2023-01-19 11:56:55
Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu

Bugüne geldiğimizde görüyoruz ki; ABD, Türkiye’nin tabiî hinterlandı olan Arab ve Mağrib coğrafyasına doğru fiilî sarkmasına mâni olmak için nasıl Irak ve Suriye’de konuşlanmışsa, tıpkı bunun gibi Türkiye’nin Balkanlar ve Avrupa’ya doğru bir yönelişinin önüne set olmak için bu sefer Adalar Denizi ve Yunanistan’a konuşlanmış bulunuyor. Kısaca ifade edecek olursak, Türkiye’nin senelerdir hapsedildiği sunî sınırları muhafaza etmek için Amerikan ordusu seferber olmuş vaziyette.

#1
Foto - Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu

Uzak ufukta görünen meselelere zaman ilerleyip de yaklaşıldıkça görüntü daha da netleşiyor ve bazen meselenin esası sabit kalsa da niyetler ancak o zaman daha bir belirginleşiyor. Meselâ Amerika Birleşik Devletleri’nin Yunanistan ana karası ve işgâl altındaki adalarımıza konuşlanması ve yaptığı yığınağı biz hep bir Türkiye’yi işgâl ve parçalamaya yönelik bir kuşatma şeklinde değerlendirmiştik. Oysaki, bugüne geldiğimizde görüyoruz ki; ABD, Türkiye’nin tabiî hinterlandı olan Arab ve Mağrib coğrafyasına doğru fiilî sarkmasına mâni olmak için nasıl Irak ve Suriye’de konuşlanmışsa, tıpkı bunun gibi Türkiye’nin Balkanlar ve Avrupa’ya doğru bir yönelişinin önüne set olmak için bu sefer Adalar Denizi ve Yunanistan’a konuşlanmış bulunuyor. Kısaca ifade edecek olursak, Türkiye’nin senelerdir hapsedildiği sunî sınırları muhafaza etmek için Amerikan ordusu seferber olmuş vaziyette. Son gelen haberler de bu iddiamızı doğrular mahiyette.

#2
Foto - Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu

“Yunan medyasına göre ABD, Yunanistan’daki üslerine yönelik yeni planlar yapıyor. Son iddiaya göre, Larissa'daki Amerikan üssü, Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Karargahı’na dönüştürülecek. ABD'nin Yunanistan'daki üslerinde hareketlilik sürüyor. Yunanistan'ın orta kesiminde bulunan Larissa şehrindeki askeri hava üssü, ABD'nin Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Karargâhı haline gelebilir. İddiayı ülkede haftalık yayın yapan To Vima gazetesi ortaya attı.

#3
Foto - Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu

Manşetten verilen haberde, ABD'nin Larissa şehri için büyük planları olduğu yazıldı. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar olan bölgeyi denetlemek için, ABD'nin modern bir savunma ağı oluşturmak istediği belirtildi. Yunan F-16'larının bulunduğu 110. Muharebe Kanadı'nda, 12 Kasım'dan beri ABD'ye ait 8 İHA konuşluydu. 150 Amerikalı ordu personelinin bulunduğu üste, bazı inşa çalışmalarının devam ettiği de iddia edildi. Gazete, ABD'nin gelecekte savaş ve tanker uçaklarının bu üssü kullanma ihtimalini değerlendirdiğinin üzerinde durdu.

#4
Foto - Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu

Larissa Üssü için ABD Savunma Bakanlığı 33 milyon dolar harcamıştı. Üsse konuşlanan 8 İHA, parçalar halinde gelmiş, burada monte edilmişti. Söz konusu İHA’lar, imzalanan 5 yıllık savunma anlaşması nedeniyle buraya konuşlanmıştı. Yunanistan ordusu, bu konuşlanmanın müttefik kuvvetlerle iş birliğini geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu söylemiş, ‘NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve caydırıcılığına katkı sağlayacağını’ iddia etmişti.

#5
Foto - Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu

Balkanlardan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyayı korumak üzere ABD’nin Avrupa-Afrika hava kuvvetlerine ev sahipliği yapması planlanan bu üssün, Türkiye içine mesaj vermek niyetinin yanında esas hedefinin bölgedeki tek güç ve iddia sahibi olan Türkiye’nin dışa doğru hamlelerine karşı caydırıcılık olduğunu artık kabullenmek gerekiyor sanıyoruz. Irak, Suriye, Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan bu Amerikan hareketliliğinin başka türlü bir izahı varsa onu da dinlemeyi çok isteriz bu arada. KAYNAK: BARAN HABER

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