2023-01-19 11:56:55 Çarpıcı analiz! Amerikan ordusu Türkiye’yi durdurmak için seferber oldu
Bugüne geldiğimizde görüyoruz ki; ABD, Türkiye’nin tabiî hinterlandı olan Arab ve Mağrib coğrafyasına doğru fiilî sarkmasına mâni olmak için nasıl Irak ve Suriye’de konuşlanmışsa, tıpkı bunun gibi Türkiye’nin Balkanlar ve Avrupa’ya doğru bir yönelişinin önüne set olmak için bu sefer Adalar Denizi ve Yunanistan’a konuşlanmış bulunuyor. Kısaca ifade edecek olursak, Türkiye’nin senelerdir hapsedildiği sunî sınırları muhafaza etmek için Amerikan ordusu seferber olmuş vaziyette.