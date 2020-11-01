2020-11-01 16:14:26 Çapa'da korkutan yangın!
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada yangın çıktı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada yangın çıktı.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye merdivenleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA - İstanbul Valiliği yangın ile ilgili ''İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait binada çıkan yangın kontrol altına alındı.'' açıklamasını yaptı.
İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı...
"İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur."
"Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir."
"Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur."
"Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır."
Öte yandan yangın İstanbul'un her yerinden görüldü.
Çapa'da çıkan yangın vatandaşların kameralarına böyle yansıdı...
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