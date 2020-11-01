  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
12
Çapa'da korkutan yangın!

2020-11-01 16:14:26
Çapa'da korkutan yangın!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada yangın çıktı.

#1
Foto - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

#2
Foto - Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - İtfaiye merdivenleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye merdivenleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

#4
Foto - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA - İstanbul Valiliği yangın ile ilgili ''İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait binada çıkan yangın kontrol altına alındı.'' açıklamasını yaptı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA - İstanbul Valiliği yangın ile ilgili ''İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait binada çıkan yangın kontrol altına alındı.'' açıklamasını yaptı.

#5
Foto - İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı...

İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı...

#6
Foto -

"İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur."

#7
Foto -

"Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir."

#8
Foto -

"Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur."

#9
Foto -

"Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır."

#10
Foto - Öte yandan yangın İstanbul'un her yerinden görüldü.

Öte yandan yangın İstanbul'un her yerinden görüldü.

#11
Foto - Çapa'da çıkan yangın vatandaşların kameralarına böyle yansıdı...

Çapa'da çıkan yangın vatandaşların kameralarına böyle yansıdı...

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi
Gündem

Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina hasar görmüş ve vatandaşlar hasarlı binalarını terk ..
Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Yaptığı şey gündem oldu
Medya

Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Yaptığı şey gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye 67 yaşındaki İhsan Amca damgasını vurdu. Milyoner'de yarışan..
Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler
Gündem

Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Cemevi'ni kullanan Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etti.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı
Gündem

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay