Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler

Çok terleme yaşayan vatandaşlara ada çayı tüketimini öneren Altun, bitkisel çözümlerin yanı sıra sıvı tüketiminin önemine de dikkat çekti. “Yaz gelmesiyle bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde hibiskus çayları, az miktarda zencefil ve vücudun hararetini alacak bitkiler öneriyoruz. Demirhindi, hibiskus, gül gibi birçok ürün mevcuttur, bunları aktarınıza danışarak kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu. Altun, yaz aylarında ter kokusu ve aşırı terleme sorunu yaşayanların doğal ürünlerle bu sorunu hafifletebileceğini belirterek, bitkisel çözümlerin kimyasal ürünlere göre daha sağlıklı bir alternatif olduğunu vurguladı. Ayrıca, her bitkisel ürünün kişiye özel olduğunu ve kullanım öncesinde mutlaka aktara danışılması gerektiğini hatırlattı