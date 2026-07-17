Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler

Nasıl Demlenir?1 tatlı kaşığı kurutulmuş hibiskus çiçeğini 1 kupa (yaklaşık 200 ml) sıcak suya ekleyin.5-10 dakika demlenmeye bırakın.Süzdükten sonra sıcak veya yaz aylarında buz ekleyerek soğuk tüketebilirsiniz. hibiskus çayı içerdiği zengin antioksidanlar, antosiyaninler ve polifenoller sayesinde damarları gevşeterek kan basıncını düzenler ve kalp-damar sağlığını destekler. Yaz aylarında hem genel sağlığınızı korumak hem de vücut kokusunu en aza indirmek için uygulayabileceğiniz temel önlemler şunlardır: Doğrudan Mineral Takviyesi: Terle birlikte atılan sodyum ve potasyumu yerine koymak için günde 1-2 şişe doğal maden suyu için.Yüksek Sıvı Tüketimi: Özel bir sağlık kısıtlamanız yoksa gün içinde en az 2.5-3 litre su tüketerek kan basıncınızı dengeleyin.Kalp Dostu Soğuk İçecekler: Sıvı kaybına karşı hibiskus ve soğuk yeşil çay gibi hem ferahlatan hem de kalbi yormayan içecekleri tercih edebilirsiniz.