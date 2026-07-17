  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler Okan Buruk'tan Icardi'ye jest Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan kararını duyurdu Devlet Bahçeli'de bile var! Doğadan toplayıp tanesini bin 500 liraya satıyor... Her yerde aranıyordu BİM'e geldi! Koşan alıyor Seyahate çıkacaklar aman dikkat! İşte il il radar noktaları Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak A101 kapış kapış gidecek ucuzluğu getirdi! Kamp ürünlerinden elektroniklere kadar her şey indirimde...
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler

Sıcak yaz günlerinde ter kokusunu bastıracak önlemler aranıyor. Kalbi çelik gibi güçlendiren, tansiyonu anında dengeleyen hibiskus çayı, haricinde 12 yıldır aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun ter kokusuna karşı önerilerinde bulundu.

#1
Foto - Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler

Sıcak yaz günlerinde ter kokusuna karşı bitkisel çözüm önerilerinde bulundu. Altun, terlemeyi bitirmenin mümkün olmadığını ancak ter kokusunu bastıracak doğal ürünler hazırlanabileceğini söyledi.

#2
Foto - Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler

12 yıldır aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, sıcak yaz günlerinde ter kokusuna karşı bitkisel çözüm önerilerinde bulundu. Altun, terlemeyi bitirmenin mümkün olmadığını ancak ter kokusunu bastıracak doğal ürünler hazırlanabileceğini söyledi. Altun, “Havaların ısınmasıyla terlemeyi önlemek yerine ter kokusunu bastıracak bitkisel çözümlerimiz var. Hindistan cevizi, yasemin ve lavanta yağlarını kullanarak kendinize bitkisel rolon veya deodorant yapabilirsiniz. Şap taşını ise terlemeyi yavaşlatması açısından öneriyorum. Terlemeyi bitiremeyiz ama kokuları önleyebiliriz” dedi.

#3
Foto - Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler

Çok terleme yaşayan vatandaşlara ada çayı tüketimini öneren Altun, bitkisel çözümlerin yanı sıra sıvı tüketiminin önemine de dikkat çekti. “Yaz gelmesiyle bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde hibiskus çayları, az miktarda zencefil ve vücudun hararetini alacak bitkiler öneriyoruz. Demirhindi, hibiskus, gül gibi birçok ürün mevcuttur, bunları aktarınıza danışarak kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu. Altun, yaz aylarında ter kokusu ve aşırı terleme sorunu yaşayanların doğal ürünlerle bu sorunu hafifletebileceğini belirterek, bitkisel çözümlerin kimyasal ürünlere göre daha sağlıklı bir alternatif olduğunu vurguladı. Ayrıca, her bitkisel ürünün kişiye özel olduğunu ve kullanım öncesinde mutlaka aktara danışılması gerektiğini hatırlattı

#4
Foto - Sıcak yaz günlerinde kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu dengeliyor! Ter kokusuna karşı önlemler bakın neler

Nasıl Demlenir?1 tatlı kaşığı kurutulmuş hibiskus çiçeğini 1 kupa (yaklaşık 200 ml) sıcak suya ekleyin.5-10 dakika demlenmeye bırakın.Süzdükten sonra sıcak veya yaz aylarında buz ekleyerek soğuk tüketebilirsiniz. hibiskus çayı içerdiği zengin antioksidanlar, antosiyaninler ve polifenoller sayesinde damarları gevşeterek kan basıncını düzenler ve kalp-damar sağlığını destekler. Yaz aylarında hem genel sağlığınızı korumak hem de vücut kokusunu en aza indirmek için uygulayabileceğiniz temel önlemler şunlardır: Doğrudan Mineral Takviyesi: Terle birlikte atılan sodyum ve potasyumu yerine koymak için günde 1-2 şişe doğal maden suyu için.Yüksek Sıvı Tüketimi: Özel bir sağlık kısıtlamanız yoksa gün içinde en az 2.5-3 litre su tüketerek kan basıncınızı dengeleyin.Kalp Dostu Soğuk İçecekler: Sıvı kaybına karşı hibiskus ve soğuk yeşil çay gibi hem ferahlatan hem de kalbi yormayan içecekleri tercih edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı
Sağlık

7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı

7 ayrı ameliyat geçiren ve yaşadığı sağlık sorunlarının ardından konuk olduğu programda bu sürecin hayata bakışını değiştirdiğini anlatan oy..
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ..
15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!
Gündem

15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, terör örgütü FETÖ ile bağları deşifre olan komedyen Atalay Demirci'nin evine röportaj için giden ..
Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!
Gündem

Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Haluk Levent’in yıllar önce yaptığı paylaşım yenid..
Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!
Dünya

Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!

Türkiye’deki NATO Zirvesine resmi olarak davetli olmasına ve kendisinin de özel olarak izin istemesine rağmen kaçma şüphesiyle ısrarla Türki..
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na yönelen 6 İHA düşürüldü
Dünya

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na yönelen 6 İHA düşürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na yönelen 6 insansız hava aracı (İHA), hava savunma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23