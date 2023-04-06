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Sağlık
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Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...

2023-04-06 22:41:28
Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...

Canan Karatay sağlıklı yaşam önerilerini paylaşmaya devam ediyor. Bağışıklık sistemi; Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Eğer çok sık hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyorsanız bağışıklık sisteminiz size belirli sinyaller veriyor olabilir. Peki bağışıklığı güçlendirmek için nelerden uzak durmak gerekiyor? İşte ağız kokusundan beslenmeye kadar merak ettiğiniz tüm soruları Prof. Dr. Canan Karatay sizler için yanıtlıyor…

#1
Foto - Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...

Bağışıklık sistemi zayıf olduğunu nasıl anlarız? Bağışıklık sisteminin zayıfladığının en önemli göstergesi kişinin sık enfeksiyon geçirmesidir. Örneğin kışın 3-4 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek zayıf bağışıklık sisteminin en önemli göstergesidir. Genel olarak enfeksiyonlara yatkınlık zayıf bağışıklığı işaret eder. Bağışıklık sistemi vücudumuzun ayakta kalmasını sağlayan, çeşitli virüslere karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Bu sistemi korumak, sağlıklı beslenmek ve güçlü tutmak hasta olmamak için oldukça önemlidir.

#2
Foto - Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...

Canan Karatay tarafından önerilen besinler, karışımlar ve önerileri dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez Karatay turp gibi olmak için bakın neyi önerdi. STRESTEN UZAK DURUN- Stres ve kaygıyı azaltmak, bağışıklık sisteminin altın anahtarıdır. Uzun süreli stres, iltihaplanmaya yol açabilir. Özellikle, uzun süreli psikolojik stres, çocuklarda bağışıklığı zayıflatabilir. Stresin hastalıklara kapı araladığını vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, yediğiniz besinlere mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini söyleyerek, bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan en önemli faktörün stres olduğunu belirtiyor. VÜCUDUMUZU STRESTEN NASIL KORURUZ? Canan Karatay, stresten arınmak için mutluluğun kendi elimizde olduğunu belirtiyor. Mutluluk hormonunun ortaya çıkması için şekerden, işlenmiş gıdalardan, antidepresan ve mide ilaçlarından uzak durmanızı öneriyor.

#3
Foto - Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...

Karatay, evin içerisindeki kirli havanın, bağışıklık sistemine oldukça zara verdiğini söylüyor. Karatay, kullanılan deterjanlar, kimyasallar ve dezenfektanların, dışarıdaki havadan daha kirli olduğunu üstüne basa basa belirtiyor. Ayrıca Prof. Dr. Canan Karatay, mümkün olduğu kadar vücuda giren işlenmiş gıdalardan ve trans yağlardan uzak durmanız gerektiğini söylüyor. Yetersiz veya kalitesiz uyku, hastalığa daha fazla yatkınlıkla bağlantılıdır. Yeterince dinlenmek, bağışıklığınızı güçlendirebilir.

#4
Foto - Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...

Kök bitkilerinin faydalarını her fırsatta ifade eden Karatay bunlardan biri Soğan vitamin deposudur, tüketin dedi. SOĞAN KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR- Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. ASTIMA DA İYİ GELİYOR- Kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı oluyorr. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu biliniyor. KALP KRİZİNE KARŞI KORUYUCU- Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

#5
Foto - Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...

Prof. Dr. Canan Karatay ağız kokusuna karşı herkesin bilmesi gereken karışımı açıkladı.. Sahurda uygulayacağınız bu yöntemle gün boyunca ferah bir nefese sahip olabilirsiniz. Bu karışım düzenli olarak uyguladığınızda işe yarıyor. İşte ağız kokusunu kökünden kazıyan mucizevi karışım. CANAN KARATAY'DAN AĞIZ KOKUSU İÇİN TARİF! Karatay, oruçluyken ağız kokusunu önlemek için şu tavsiyesi; Bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu sıkın karıştırın. ORUÇLUYKEN AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR? - İftardan ve özellikle sahurdan sonra dişlerinizi, dilinizi (özellikle tat tomurcukları etrafında biriken yemek ve bakteri artıklarını temizlenmesini sağlayın) düzenli olarak fırçalayın. Şekersiz ancak xylitol içeren sakızlar çiğneyin. Bu tür sakızlar tükürük salgınızı (tükürük, içerdiği güçlü enzimler ve bakteri öldürücü antibiyotikler sebebiyle ağız kokusuna savaşan güçlü bir sıvıdır) artırarak ağız temizliğinize yardımcı olur.

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