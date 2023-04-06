Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...

Canan Karatay tarafından önerilen besinler, karışımlar ve önerileri dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez Karatay turp gibi olmak için bakın neyi önerdi. STRESTEN UZAK DURUN- Stres ve kaygıyı azaltmak, bağışıklık sisteminin altın anahtarıdır. Uzun süreli stres, iltihaplanmaya yol açabilir. Özellikle, uzun süreli psikolojik stres, çocuklarda bağışıklığı zayıflatabilir. Stresin hastalıklara kapı araladığını vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, yediğiniz besinlere mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini söyleyerek, bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan en önemli faktörün stres olduğunu belirtiyor. VÜCUDUMUZU STRESTEN NASIL KORURUZ? Canan Karatay, stresten arınmak için mutluluğun kendi elimizde olduğunu belirtiyor. Mutluluk hormonunun ortaya çıkması için şekerden, işlenmiş gıdalardan, antidepresan ve mide ilaçlarından uzak durmanızı öneriyor.