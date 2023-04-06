2023-04-06 22:41:28 Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...
Canan Karatay sağlıklı yaşam önerilerini paylaşmaya devam ediyor. Bağışıklık sistemi; Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Eğer çok sık hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyorsanız bağışıklık sisteminiz size belirli sinyaller veriyor olabilir. Peki bağışıklığı güçlendirmek için nelerden uzak durmak gerekiyor? İşte ağız kokusundan beslenmeye kadar merak ettiğiniz tüm soruları Prof. Dr. Canan Karatay sizler için yanıtlıyor…