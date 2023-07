Limonlu suyun bunların yanında birçok faydası vardır. Limonlu su yüksek oranda C vitamini içerdiği için cilt nemlenmesine ve parlak görünmesine yardımcı olur. Limonlu su içinde olan asitler sayesinde sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar ve kabızlık problemine iyi gelebilir. Limonlu su C vitamini sebebiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine de faydalı olur. Limonlu su idrar yolu enfeksiyonuna iyi geleceği gibi vücuttaki toksinlerin de kolaylıkla atılmasını sağlar. İlk olarak bir bardak kaynar suyun içine yarım limon sıkılır ve içindeki parçalar süzgeç yardımıyla temizlenir. Limonlu su her sabah aç karnına bir bardak tüketilebilir.