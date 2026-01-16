Camiler doldu taştı! Dün geceyi dualarla geçirdik

BİLECİK Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Bilecik İl Müftülüğünce başta Kayıboyu ve Orhangazi Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi. Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, miracın Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükselişini ifade eden, iman hakikatlerinin bizzat yaşanarak tecelli ettiği eşsiz bir mucize olduğunu belirterek, "Miraç, Peygamber efendimizin şahsında tevhid, kulluk, sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlere açılan bir yükseliş ufkudur. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ilahi bir yolculuktur." dedi. Daha sonra namaz kılınıp dualar edildi. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.