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Türkiye
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Camide imama silahlı saldırı

2022-09-26 15:38:16
Camide imama silahlı saldırı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görev yapan imam, camiye gelen eski eniştesi tarafından tabancayla vuruldu.

#1
Foto - Camide imama silahlı saldırı

Olay, Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cami imamı M.K. (56) ile eski eniştesi D.Y. arasında aile meselelerinden dolayı tartışma yaşandı.

#2
Foto - Camide imama silahlı saldırı

Tartışmadan bir süre sonra öğlen namazını kıldırmak için camiye gelen imam M.K., namaz sırasında D.K. tarafından tabancayla vuruldu.

#3
Foto - Camide imama silahlı saldırı

Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan M.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

#4
Foto - Camide imama silahlı saldırı

Tedavi altına alınan imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#5
Foto - Camide imama silahlı saldırı

Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince de cami içinde tahkikat yapıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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