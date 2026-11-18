Araç sahiplerine müjde! Benzinin ardından motorine de dev indirim geliyor, işte tarih
Geçtiğimiz hafta benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından küresel petrol piyasalarındaki düşüş eğilimiyle birlikte motorin fiyatları için de indirim beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek'in sektördeki güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, piyasalardaki gerilemenin sürmesi halinde Perşembe veya Cuma günü motorine indirim gelmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 95-96 lira bandında seyreden motorin litre fiyatlarında yapılacak indirimin kesin tutarının önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.