Büyük Menderes Nehri kurudu! Feci görüntüler

Suyun akılcı kullanılmaması durumunda çiftçiler başta olmak üzere tüm canlıların zarar göreceğini ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “İklim değişikliğiyle havaların kurak geçmesi ve aşırı sıcaklarla birlikte Büyük Menderes Nehri’nde neredeyse su kalmadı. Menderes içindeki ve barajlardan gelen sular tarımsal sulamaya verildiğinden birçok yerde Büyük Menderes’in içinde yürümek mümkün hale geldi. Nehir içinde suyun olmayışı ve birikinti halinde küçük göletlerde kalan suların kirli ve oksijensiz olması nedeniyle, Sarıkemer Taşköprü civarında sucul canlılarla birlikte yüzlerce balığın öldüğü görüldü. Suyu akılcı kullanamazsak başta tarımcılar olmak üzere, tüm canlılar bundan büyük zarar görecektir” dedi.