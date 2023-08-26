Büyük Menderes Nehri kurudu! Feci görüntüler

Kuraklık sebebiyle oluşan durumdan faydalanarak tarihi taş köprünün menfezlerinin temizlenebileceğini sözlerine ekleyen Sürücü; “Özellikle kurak geçen yıllar için Menderes havzasında susuzluğun sigortası sayılan azmaklar mutlaka korunmalı, Söke Argavlı’da olduğu gibi doldurulup kurutulmamalıdır. Su olmadığından Sarıkemer’de bulunan tarihi Taşköprü’nün menfezlerine kadar yürünebiliyor. Kış aylarında yoğun yağışlardan sonra yukarı havzadan gelen insan kaynaklı çöpler ve doğadan gelen ağaç ve odun gibi atık maddeler, köprünün altında suyun geçtiği kemerleri tıkayıp, tüm atıkların köprünün arkasında birikerek adacık oluşturmakta ve ağaç kütükleri tarihi köprüye zarar vermektedir. Kış aylarında köprünün kemerleri suyla dolu olduğundan burada temizlik yapılması mümkün olmuyordu.