Büyük bir keşfe imza atıldı! Arjantin’de bir soy keşfedildi: O yerden müthiş keşfini duyurdu! Çarpıcı öngörü

Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arjantin'de heyecan verici keşfe imza atıldı. Bilim insanları keşfini kazı yaparken bir keşfe imza attı: Bilim insanları Antik DNA, Arjantin'de neredeyse 8.500 yıl yaşamış bir yerli soy hattı olduğuna ilişkin dikkat çekici çarpıcı öngörü bir değerlendirme geldi. Çalışmalar devam ediyor. Müthiş keşfini açıkladılar.

#1
Arjantin’de neredeyse 8.500 yıl boyunca varlığını sürdüren gizemli bir yerli grubu ortaya çıkardı. Antik DNA, Orta Arjantin’de Bilim insanları büyük bir soy ağacı keşfettiğini açıkladılar

#2
Keşfe yönelik tahminler ilişkin çarpıcı bir öngörü geldi, Araştırmacıların bulgularına göre, bu yeni keşfedilen “derin soy hattı” bölgedeki iki başka yerli soyla aynı dönemde yaşamış olsa da, çevresindeki diğer gruplarla neredeyse hiç karışmamış.

#3
8.500 yıl yaşamış olduğu tahmin edildiği belirtildi.8.500 yıl olduğuna dair çarpıcı bir değerlendirme Nature dergisinde yayımlanan çalışmada uluslararası bir ekip, bugün bulunanArjantin sınırları içinde yaşamış ve 10.000 yıl öncesine kadar giden insanlara ait iskeletlerden 238 genomu analiz etti. Önceki çalışmalar Orta Andlar, Amazon ve Patagonya’da farklı popülasyonlar bulunduğunu göstermişti; ancak bu grupların arasında kalan coğrafi bölge, yani Orta Arjantin’de yaşayanlar üzerine az araştırma yapılmıştı ” ifadesine yer verildi.

#4
Bulunan özel bir keşif! “Büyük sorumuz şuydu: Bu üç popülasyonun tam ortasındaki bu bölgede, buradaki insanlar bu ataların bir karışımı mıydı, yoksa değiller miydi?” diyor çalışma ortak yazarı, Arjantin Córdoba Ulusal Üniversitesi’nden genetikçi Rodrigo Nores. Güney Amerika’da, örneğin Arjantin, Şili, Paraguay ve Uruguay’ı kapsayan bölgedeki eski insanların hızlı ve iyi belgelenmiş yayılımı göz önüne alındığında (bölgede geniş dağılım gösteren “balık kuyruğu” tipli taş uçlar gibi arkeolojik kanıtlarda görüldüğü üzere), antik genomların insanların Güney Amerika’ya nasıl göç ettiğine dair başka bir kanıt dizisi sunacağı uzun süredir devam eden bir varsayımdı ifadesine yer verildi. Ancak ekibin arkeolojik iskeletlerde yaptığı genomik çalışma, Orta Arjantin’de 8.000 yıldan fazla (en az MS 1800’e kadar) varlığını sürdüren, çevresindeki gruplarla belirgin bir etkileşim göstermeyen “derin bir genetik soy hattı” ortaya koydu. Her ne kadar arkeogenetik iz yaklaşık 200 yıl önce son bulsa da, araştırmacılar modern Arjantinlilerin DNA’sında bunun bazı ipuçlarına rastladı. Çalışmada yazıldığına göre bu gizemli soy, günümüze kadar bölgede baskın Yerli Amerika soyu gibi görünüyor. Orta Arjantin’de insanların dışarıyla göçünü ve etkileşimini engelleyecek belirgin coğrafi sınırlar bulunmadığı göz önüne alındığında, bu genetik grubun neden kendi içine kapalı kaldığı belirsizliğini koruyor. Üstelik binyıllar boyunca Orta Arjantin uzun süreli kuraklıklarla, avcı-toplayıcılıktan tarımsal üretime geçişle ve Amazon kökenli grupların bölgeye yayılmasıyla karşı karşıya kaldı. Normalde bu tür olaylar genellikle nüfus devrine yol açar.

#5
Tarihsel dönemde Orta Arjantin’de sayısız dil konuşulmuş olsa da, söz konusu gizemli soyun benzer genetik arka planı varlığını sürdürmüştü; bu da dilsel farklılıkların biyolojik farklılıklarla örtüşmediğini gösteriyor. Başka bir deyişle, bu yeni tanımlanan soyun insanları muhtemelen pek çok dil konuşuyordu. Araştırmacılar, bu çalışmanın Arjantin’in genetik tarihi hakkında “son söz” olmadığını vurgulamakla birlikte, “burada ortaya çıkarılan genetik yapı, arkeolojiyle korelasyon kurmak için bir temel sağlıyor ve dünyanın önemli bir bölgesine ilişkin anlayışımızı zenginleştiriyor” bilgisi paylaşıldı.

#6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
