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Spor
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Bursaspor-Diyarbekirspor maçı karıştı! Tam 5 kırmızı kat

2023-12-20 17:45:46
Bursaspor-Diyarbekirspor maçı karıştı! Tam 5 kırmızı kat

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor, Diyarbekirspor'u ağırladı.

#1
Foto - Bursaspor-Diyarbekirspor maçı karıştı! Tam 5 kırmızı kat

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Diyarbekirspor’un futbolcusu Bünyamin Gezer, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik yaşandı.

#2
Foto - Bursaspor-Diyarbekirspor maçı karıştı! Tam 5 kırmızı kat

Bursasporlu futbolcularla da sözlü münakaşaya giren Bünyamin’le, yeşil-beyazlı futbolcu Çağatay Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

#3
Foto - Bursaspor-Diyarbekirspor maçı karıştı! Tam 5 kırmızı kat

Hakem Burak Taşkınsoy, Çağatay Yılmaz’a kırmızı kart gösterince futbolcular arasında arbede çıktı.

#4
Foto - Bursaspor-Diyarbekirspor maçı karıştı! Tam 5 kırmızı kat

Olaylar sonrasında Diyarbekirspor’dan Serhat Çalışkan, Cem Celik ve Bünyamin Yürür, Bursaspor’dan ise Çağatay Yılmaz ile Bilal Güney kırmızı kartla cezalandırıldı.

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