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İslam
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Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1554-1559 yılları arasında Mimar Sinan tarafından bugünkü Suriye'nin başkenti Şam'da inşa edilen Süleymaniye Külliyesi, 11 yıllık iç savaş döneminde aksayan ve kurtuluşun ardından tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 15 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Bugün kılınan ilk öğle namazıyla hasretin son bulduğu külliye, son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in mezarı nedeniyle de Türkiye için önem arz ediyor.

#1
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, ülkenin tarihi ve kültürel mirasında da büyük hasara yol açtı. Yıllarca süren çatışmalar nedeniyle çok sayıda tarihi yapı zarar görürken, bazı eserlerde restorasyon çalışmaları da sekteye uğradı.

#2
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

Savaşın sona ermesinin ardından ülkenin tarihi mirasını yeniden ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalar hız kazanırken, Şam'ın simge yapılarından Mimar Sinan'ın tarihi eseri Süleymaniye Külliyesi'nde de restorasyon süreci tamamlandı.

#3
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1554-1559 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilen külliye, savaş sırasında aksayan onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 15 yıl aranın ardından külliyede ilk öğle namazı kılınırken, tarihi yapıda uzun yıllar sonra yeniden ezan sesleri yükseldi.

#4
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

Cami İmamı Abdülrauf eş-Şeyh Necip namazın ardından yaptığı açıklamada, "Burası Suriyelilerin öteden beri Harem-i Şerif'e açılan kapısı, hac kervanlarının durağıydı. 15 yıllık kesintinin ardından kıldığımız bu ilk öğle namazına halkın gösterdiği büyük ilgi bizleri son derece mutlu etti" dedi.

#5
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

Açılışa katılmak için İstanbul Üsküdar'dan gelen Ahmet Muhsin Yurtsever ise duygularını şöyle dile getirdi: "Önemli bir günde, tarihi bir günde Şam'dayız. 15 yıl aradan sonra Mimar Sinan'ın önemli bir eseri olan Şam Süleymaniye Camii'nin açılışı oldu.”

#6
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

“Biz de burada bulunduk. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş, güzel bir restorasyon olmuş. Mimar Sinan'ın eseri İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Camii'ne benziyor. Bahçe düzenlemesi, etrafındaki medreselerin restorasyonu, hepsi çok güzel olmuş. Çok memnun olduk.”

#7
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

“Burayla ilgili sorumlu olan bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye'den de buraya ziyarete geliyorlar. Çok güzel bir gün. Memnunuz burada bulunmaktan. 15 yıl aradan sonra ezanla tekrar ibadetle kavuştu Süleymaniye Camii. Biz de buna şahitlik ettik!”

#8
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

#9
Foto - Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

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