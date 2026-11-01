Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz
Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1554-1559 yılları arasında Mimar Sinan tarafından bugünkü Suriye'nin başkenti Şam'da inşa edilen Süleymaniye Külliyesi, 11 yıllık iç savaş döneminde aksayan ve kurtuluşun ardından tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 15 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Bugün kılınan ilk öğle namazıyla hasretin son bulduğu külliye, son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in mezarı nedeniyle de Türkiye için önem arz ediyor.