Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz

“Burayla ilgili sorumlu olan bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye'den de buraya ziyarete geliyorlar. Çok güzel bir gün. Memnunuz burada bulunmaktan. 15 yıl aradan sonra ezanla tekrar ibadetle kavuştu Süleymaniye Camii. Biz de buna şahitlik ettik!”