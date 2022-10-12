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Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

2022-10-12 11:31:51
Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

Türkiye’nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nde acı verici gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

Dünyanın en önemli 10 buluşu arasında yer alan İznik Gölü'nün dibinde keşfedilen Aziz Neophytos’un adına inşa edilen tarihi bazilika, artık sular altında değil.

#2
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

Göldeki kuraklığın artması nedeniyle gün yüzüne çıkan dünya tarihinin en önemli eserinde görevli arkeolog dalgıçlar artık araştırmalarını bazilikanın üzerinden yapıyor.

#3
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

Marmara bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, fabrikaların aşırı su çekmesi ve kuraklıktan nasibini aldı.

#4
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

Fabrikaların ve zirai sulamanın da ihtiyacını karşıladığı için günden güne kuruyan İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreyi aştı.

#5
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

Vatandaşlar endişe içerisinde göldeki su oranının günden güne azalmasına şahit olurken, bazilika ile ilgili araştırmalarını gölün dibinde yapan araştırmacılar ve arkeologlar göldeki çekilme yüzünden çalışmalarını artık yüzyılın keşfinin üzerinde yürüyerek yapıyor.

#6
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

Adeta bir sır gibi korunan ve çalışma alanına kimsenin alınmadığı tarihi eserin üzerinde bazı kendini bilmez kişilerin gezmesi ise herkesi endişe içinde bırakıyor.

#7
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

Dünyanın en önemli tarihi eserlerinin başında bazilikanın olduğunu ifade eden İznik Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, “İznik Gölü'nde geçen yıllarda başlayan çekilme bu yıl da devam etti. Bu sene gerçekten oldukça belirgin bir duruma dönüştü. Bu çekilmeler sonucunda antik çağda kalan eserlerde su üzerine çıktı. Bunlardan birisi yüzyılın keşiflerinden biri olan bazilika kalıntısı ortaya çıktı. Günümüzde artık bazilikaya yürüyerek ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu da gölün ne derecede çekildiğinin önemli göstergesidir" dedi.

#8
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

İznik Gölü kıyısında 20 yıllık işletmesi bulunan Bekir Uslu, “Gördüğüm manzara karşısında çok şaşkınım. Gerçekten durum çok vahim. Artık yetkililere sesleniyorum. Kuraklık had safhaya ulaştı. Buna önlem alınması lazım. Çünkü bazilika artık gün yüzüne çıktı. Üzerine çıkıp rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu kuraklık geçen yıla göre yüzde 50 daha arttı. Diğer yerlerde kuraklık 150-200 metreye kadar ulaştı. Eğer bu böyle devam ederse gölümüzü kaybetmek üzereyiz. Lütfen artık herkes elini taşın altına koysun” diye konuştu.

#9
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

İşte gölden diğer kareler...

#10
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

İşte gölden diğer kareler...

#11
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

İşte gölden diğer kareler...

#12
Foto - Bursa'da yüzyılın keşfi! Kimse bulunduğuna sevinemedi

İşte gölden diğer kareler...

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