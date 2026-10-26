'Bunu nasıl siz de yaparsınız? Bize de yapın' diyorlardı: Türkiye o uçağı havalandırdı

HAVA SOJ, Türkiye’nin farklı platformlarda geliştirdiği elektronik harp sistemlerini havadan görev yapabilen özel bir unsurla tamamlayacak. Kara konuşlu sistemlerin belirli bölgelerde sağladığı elektronik gözetleme imkânına ek olarak hava platformları, görev sahasına göre farklı bölgelerden sinyal toplama ve tehditleri değerlendirme olanağı sunabiliyor. Bu kabiliyetin hava harekâtlarına katkısı, düşman radarlarının ve haberleşme sistemlerinin daha erken fark edilmesi, elektronik tehdit tablosunun oluşturulması ve gerektiğinde karıştırma uygulanması üzerinden şekillenecek. Elde edilen bilgilerin dost unsurlarla paylaşılması da görev planlaması açısından önem taşıyabilecek. Bununla birlikte HAVA SOJ’un menzili, elektronik karıştırma gücü, kapsama alanı ve belirli tehdit sistemlerine karşı etkinliği gibi ayrıntılı teknik veriler kamuoyuna açıklanmış değil. Bu nedenle platformun gerçek operasyonel performansı hakkında kesin sonuçlara varmak için doğrulanmış teknik bilgilerin ve test sonuçlarının ortaya çıkması gerekiyor.