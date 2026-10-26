'Bunu nasıl siz de yaparsınız? Bize de yapın' diyorlardı: Türkiye o uçağı havalandırdı

HAVA SOJ kapsamında yalnızca hava platformlarının geliştirilmesi öngörülmüyor. Uçakların görevlerini sürdürülebilir biçimde yerine getirebilmesi için hangarların, filo binasının ve planlama-eğitim tesislerinin de oluşturulması planlanıyor. Bu tesisler, uçakların bakım ve teknik destek ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra görev hazırlıklarının yapılması ve personelin eğitilmesi için kullanılacak. Elektronik harp faaliyetlerinde görev öncesi planlama, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve görev sırasında elde edilen verilerin incelenmesi de önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla yer destek altyapısı, projenin operasyonel açıdan tamamlanmasında uçakların kendisi kadar önemli bir unsur. Bu yapı sayesinde hava platformlarının yalnızca teslim edilmesi değil, görev hazırlıklarının ve bakım süreçlerinin de düzenli biçimde yürütülmesi amaçlanıyor.