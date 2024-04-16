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Bunu, AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, o söyledi! Vallahi sana helal olsun sayın Bahçeli

Medya
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Bunu, AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, o söyledi! Vallahi sana helal olsun sayın Bahçeli

2024-04-16 10:40:00
Bunu, AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, o söyledi! Vallahi sana helal olsun sayın Bahçeli

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mart seçimleri için “Bu benim son seçimim" ifadesini kullanması üzerine “Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız” çıkışını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye övgüler yağdırdı. “Sayın Bahçeli adeta Türk dünyasının birliği ve dirliği için yaratılmış mümtaz bir şahsiyettir ve her türlü takdire layıktır. Tarih, Sayın Bahçeli’yi, siyaset sahnesinde örneği olmayan mümtaz şahsiyet olarak kaydedecektir” diyen Bol, özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Bunu, AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, o söyledi! Vallahi sana helal olsun sayın Bahçeli

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, demokrasi tarihinde emsali görülmedik örnek davranışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Şaşırtıyor diyoruz zira siyaset dünyası Bahçeli gibi, dürüst, sözünün eri, mert, vatanını ve milletini her şeyin üstünde tutan (Önce vatan ve milletim, sonra partim ve daha sonra da ben diyen), yiğit, dostlukta arkadaşını önceleyen, vefalı bir muhalefet partisi liderine tanıklık etmedi, etmez de...

#2
Foto - Bunu, AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, o söyledi! Vallahi sana helal olsun sayın Bahçeli

MHP 14. Olağan Kurultayı’nı yaptı ve Sayın Bahçeli, katılan 1295 delegenin tamamının oyunu alarak, yeniden Genel Başkan seçildi. Bahçeli Kurultay’da yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız.” Dikkat buyurun! Bu sözleri, Sayın Erdoğan’ın başında bulunduğu AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, başka bir siyasi partinin lideri seslendiriyor. Bu tavır çok büyük bir erdemin ve çok üstün bir siyasi duruşun yansımasıdır.

#3
Foto - Bunu, AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, o söyledi! Vallahi sana helal olsun sayın Bahçeli

(…) Erdoğan için sarf ettiği sözler, menfaate dönük olmayıp, karşılıksızdır. Zira bugün, sen-ben kavgası yapılacak zaman değildir. Türkiye’mizin dört bir tarafından nasıl kuşatıldığını (üstelik dost ve müttefiklerimiz tarafından) görmemek için kör ve sağır olmak gerektir. Sayın Bahçeli adeta Türk dünyasının birliği ve dirliği için yaratılmış mümtaz bir şahsiyettir ve her türlü takdire layıktır. Tarih, Sayın Bahçeli’yi, siyaset sahnesinde örneği olmayan mümtaz şahsiyet olarak kaydedecektir.”

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