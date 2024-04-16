2024-04-16 10:40:00 Bunu, AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, o söyledi! Vallahi sana helal olsun sayın Bahçeli
Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mart seçimleri için “Bu benim son seçimim" ifadesini kullanması üzerine “Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız” çıkışını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye övgüler yağdırdı. “Sayın Bahçeli adeta Türk dünyasının birliği ve dirliği için yaratılmış mümtaz bir şahsiyettir ve her türlü takdire layıktır. Tarih, Sayın Bahçeli’yi, siyaset sahnesinde örneği olmayan mümtaz şahsiyet olarak kaydedecektir” diyen Bol, özetle şunları kaydetti: