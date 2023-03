“Kentsel dönüşüme karşı gelenler bile şu an pişmanlık içinde”/Kentsel dönüşüme karşı çıkılması yüzünden birçok insanın hayatını kaybettiğini söyleyen bir başka mahalle sakini ise, “Kentsel dönüşüme karşı gelindi. CHP seçmeni aynı yandaştı. Burada yandaşlık zamanı değildi. Kentsel dönüşüm yapılmış olsa, bu kadar sıkıntılar olmaz, bu kadar insan ölmezdi. CHP’liler kentsel dönüşüme karşı geldi. İnsanlara bakıyorum, şu an kentsel dönüşüme yüzde 100 destek veriyor. Depremden önce bir kısım vermiyordu. Siyasi, büyükşehir belediyesini destekleme gibi, bu amaçla bu düşünceyle. Ama şimdi bu durumu görünce kentsel dönüşüme karşı gelenler bile şu an pişmanlık içinde” ifadelerini kullandı. Öte yandan, depremle birlikte büyük yıkımın yaşandığı Emek Mahallesi'nin son hali dron ile havadan görüntülendi.