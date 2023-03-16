Bunları uygulayan pişman olmaz! Whatsapp dolandırıcılıklarından korunmanın 5 yolu

Tanımadığınız kişilere kişisel bilgilerinizi vermekten kaçının. Bu isteğin gerçek olup olmadığını doğrulamadan para transferi yapmayın. Örneğin, arkadaşınız sizden para isteyen bir mesaj gönderirse, onu arayın ve sesini duyun. Doğrulama kodlarını asla kimseyle paylaşmayın. Birisi size kodunu yanlışlıkla göndermişse, kendisi yeni bir kod isteyebilir. Bilmediğiniz bağlantıları açmayın. Bir arkadaşınız bir şey gönderirse, bunun ne olduğunu ve gerçekten size gönderip göndermediğini arkadaşınıza sorun. Merak ediyorsanız, dil bilgisi hatalarına veya tuhaf bağlantılara dikkat edin (örneğin, bağlantı şirket adıyla eşleşmeyen bir URL'ye gidiyorsa). Bankaların size soru sormak için WhatsApp mesajı göndermeyeceğini unutmayın. Bankanızın sizinle iletişim kurabileceğini düşünüyorsanız, mesajlaşma uygulamalarında kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi vermediğinizi onlara bildirin, bunu yalnızca resmi web siteleri aracılığıyla yapın.