Bunları uygulayan pişman olmaz! Whatsapp dolandırıcılıklarından korunmanın 5 yolu

Yardım içerikli dolandırıcılık İmkanlarımız dahilinde bir hayır kurumunu veya yardımlaşmayı desteklemek onurlu bir davranıştır. Ancak kriz zamanlarında dolandırıcıların bu iyi niyetimizi kötüye kullanma olasılıkları oldukça yüksektir. Dolandırıcıların hiç utanması yoktur ve “iyi bir amaç için” bağış yapmanızı sağlamak için her türlü görüntü ve mesajı kullanır. Bu dolandırıcılıklarda genellikle sahte web siteleri vardır ve WhatsApp ile diğer mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla yayılır. Haberi ileterek daha fazla yardım toplamak isteyen iyi niyetli kişiler tarafından paylaşıldıklarında hızla yayılırlar. Dolandırıcılar, insanlardan para isteyerek kandırmak için genellikle doğal afet veya hastalık kurbanlarına yardım ettiklerini iddia eden duygusal taktikler kullanır. Bazı durumlarda, insanların güvenini kazanmak için yasal bir hayır kurumunun adını bile kullanabilirler. Ancak bağışlar hiçbir zaman hedef alıcılara ulaşmaz. Yardım içerikli bir dolandırıcılığa uğramamak için, herhangi bir bağış yapmadan önce kuruluş hakkında kapsamlı bir araştırma yapmak ve istenmeyen bu talep özellikle yabancı numaralardan geliyorsa dikkatli olmak önemlidir. Hayır kurumuyla doğrudan iletişime geçmek ve talebin yasal olup olmadığını doğrulamak her zaman en iyi yoldur.