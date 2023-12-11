2023-12-11 16:08:59 Bunlar yüzsüz yüzsüz! Arap şeyhleri öyle bir şey yaptı ki… Sizde hiç utanma yok mu yahu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen COP28 iklim zirvesi, eko-aristokratların çelişkili tutumları ve lüks yaşam tarzlarına sahne oldu. Zirveye özel jetlerle gelen delegelerin oluşturduğu yüksek karbon salımı ve dünya liderlerinin, zengin iş adamlarının ve ünlülerin çevre dostu olmayan davranışları pek çok kişi tarafından eleştirildi. Bu durumun, zirvenin iklim değişikliğiyle mücadele amacına aykırı bir paradoks oluşturarak, dünya çapında yoksul ve emekçi kesimlerin çabalarını gölgede bıraktığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar ise “Günümüzün egemenlerini oluşturan bu yüzsüz ekoaristokratlar, modern yaşamın nimetlerini kısıp insanları daha da yoksullaştırarak gezegeni kurtarmaya çalışıyor” dedi. Tutar, yazısında şunları kaydetti: