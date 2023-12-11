Bunlar yüzsüz yüzsüz! Arap şeyhleri öyle bir şey yaptı ki… Sizde hiç utanma yok mu yahu

Kral kinaye yapmış. Aslında söylemek istediği "Bu dünya size ait değil." Onca ülkeye, araziye ve servete sahip Kral Charles bir de utanmadan bir karış toprağı ve bir dikili ağacı dahi olmayan insanlarla kendisini eşitleyip ahkâm kesmiş. *** Özel jetlerle uçup hayal bile edilemeyecek zenginliğe sahip Kral Charles ve benzerleri, bu tür zirveleri fırsat bilip açlık ve sefaletle boğuşan kitlelere çevre dostu olmadıkları için parmak sallıyor. Zirvede 300'ü Ferrari olmak üzere 7 bin lüks arabaya sahip Brunei Sultanı ile çene çalan Kral Charles, muhatabı yerine Tofaş, Skoda veya Clio'larına binip haftada bir AVM'lere gidenleri gezegene fazla egzoz gazı salmakla itham ediyor. Limuzinlerini taşımak için özel jet filolarına sahip zenginlerle senenin 365 günü dünyayı gezip eğlenenler, senede bir kez bir haftalığına tarifeli uçaklarla tatile gidenleri gökyüzünü kirletmekle suçluyor. Üstelik Brezilya, Guatemala veya Kenya'daki özel kahve tohumlarıyla yapılan buzlu Americano'larını yudumlarken insanlardan gezegeni kurtarmak için evlerindeki ısıtmayı fazla açmamalarını isteyecek kadar da arsızlaşabiliyorlar.