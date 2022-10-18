Bundan birçok kişinin haberi bile yok! Dondurulmuş et ürünlerinde büyük hata

''Tüketicinin dışardan sipariş verdiği ürünün paket etiketine bakma hakkı var'' Lokanta veya büfelerde et siparişi yapmadan önce et ürününün paket etiketine ve son kullanma tarihine bakmayı öneren Sargın, “Dışarıdan yemek yiyecek vatandaşlar özellikle döner, hamburger ve et ürünlerini yerken gittikleri büfelerde veya restoranlarda o ürüne ait içerik etiketine, son kullanma tarihine bakmaları gerekiyor. Ürünün etiketlerine bakmak istediğinizde lokanta sahipleri bu isteğiniz gerçekleştirmek zorundadır. Bunun kanun olarak yasal bir zorunluluğu var. Göstermeyen restoran veya büfe sahiplerine ise cezai işlem uygulanabiliyor. Vatandaşların tüketici kanununa göre bu etiketleri görme hakkı var. Bunun yanı sıra taze ve bayat et ürününü anlamak için yüzeyine bakmamız gerekiyor. Öncelikle son kullanma tarihine bakmak gerekir daha sonrasında parti numarasına bakmak gerekir. Parti numarasına baktığımızda üretim yapılan yerdeki numunenin sonuçlarını görebiliriz. Bayatlamaya yakın olan et ürünlerinde yüzey kısmında bir kararma görünür” ifadelerini kullandı.