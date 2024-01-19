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Avrupa
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Bugün oylanacak! Almanya’da çifte vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te

2024-01-19 12:17:29
Bugün oylanacak! Almanya’da çifte vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te

Almanya'daki Türkleri de ilgilendiren karar bugün oylanacak. Dün iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı işlemlerini hızlandıran yeni yasa tasarısını onaylayan Federal Meclis, bugün ise Alman vatandaşlığına geçiş süresini kısaltacak ve çifte vatandaşlığa imkan verecek olan “Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu” tasarısını oylayacak. Vatandaşlık yasası reformu, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu hükümetin koalisyon anlaşmasında da yer alıyordu. Vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması ve hızlı entegrasyonun teşvikini amaçlayan reformun getirdiği en önemli değişiklik, çifte vatandaşlığın artık mümkün olması.

#1
Foto - Bugün oylanacak! Almanya’da çifte vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te

8 YILDAN 5 YILA DÜŞÜRÜLÜYOR Almanya, mevcut yasa ile istisnai durumlar dışında çifte vatandaşlığa izin vermiyor. Ancak yeni yasa ile Alman vatandaşlığını almak isteyenler, artık daha önce sahip olduğu vatandaşlığı bırakmak zorunda kalmayacak ve birden fazla ülkenin vatandaşı olma hakkına sahip olacak. Yeni yasa ile birlikte, Alman vatandaşlığına başvurabilmek için istenen asgari “yasal ikamet süresi” 8 yıldan 5 yıla düşürülüyor.

#2
Foto - Bugün oylanacak! Almanya’da çifte vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te

5 yıldan daha erken bir sürede vatandaşlığa geçiş de mümkün olacak. Başarılı bir entegrasyon sağlayanlar 3 yıllık yasal ikamet süresi sonrasında Alman vatandaşlığı alabilecek. Yasada eğitim veya mesleki başarılar, gönüllülük faaliyetleri, ileri düzeyde dil beceresi gibi örnekler özel çabalar olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Bugün oylanacak! Almanya’da çifte vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te

Ayrıca vatandaşlığa geçiş için kişinin kendi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini devlet kaynaklarını kullanılmadan, yani yardım almadan sağlıyor olması gerekiyor. Yasa, yabancı anne-babanın Almanya’da doğan çocuklarının, ebeveynlerden birinin en az beş yıl Almanya’da yasal olarak ikamet etmesi şartıyla Alman vatandaşlığına sahip olmasına da imkan tanıyor.

#4
Foto - Bugün oylanacak! Almanya’da çifte vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te

MİSAFİR İŞÇİLERİ ONURLANDIRMA Yasa, koalisyon hükümetinin en önemli reformlarından biri olarak görülüyor. Özellikle “Gastarbeiter”, yani “Misafir İşçi” kuşağı için…Bu kuşağın, Almanya’nın ekonomik büyüme döneminde yaşadığı iş gücü eksikliği nedeniyle geçici olarak Almanya’da çalışmaları ve geri dönecekleri varsayılıyordu. Bu nedenle dil ve diğer entegrasyon fırsatları yeteri kadar sunulmamıştı. Bu nedenlerle yeni yasa ile birlikte, bu kuşak için de vatandaşlığa geçiş koşullarında kolaylıklar sağlanacak.

#5
Foto - Bugün oylanacak! Almanya’da çifte vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te

Ayrıca Almanya'nın hukuk ve toplumsal düzeninin yanı sıra yaşam şartları hakkında soruların yer aldığı vatandaşlık testinden muaf tutulacaklar. Günlük hayatlarını idame ettirebilecek düzeyde sözlü Almanca dil bilgisi de yeterli olacak. Yeni yasaya göre, 1974 yılından önce Almanya Federal Cumhuriyeti’ne, 1990’dan önce de Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ne gelenler kapsam içinde bulunuyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bunu “geç kalınmış bir takdirin ifadesi” olarak nitelendiriyor.

#6
Foto - Bugün oylanacak! Almanya’da çifte vatandaşlık yasa tasarısı Federal Meclis'te

YENİ VATANDAŞLIK YASASI İLE NE AMAÇLANIYOR? Almanya, son yıllarda ülkeye nitelikli işçileri ülkeye çekmek için birtakım adımlar atıyor. “Bir göçmen ülkesinin gereksinimlerini karşılamayı” amaçlayan “Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu” da bu adımlar biri. Alman hükümeti geçen yıl da “Kalifiye İş Gücü Göçünü Geliştirme Yasasını” kabul etmişti. Almanya, bu bir dizi yasa ile ülkeyi nitelikli iş gücü için daha cazip kılmayı hedefliyor. İçişleri Bakanı Faeser, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, bu adımların Almanya’nın “rekabet edilebilirliği” için de önemli olduğunu vurgulamıştı. “En iyi beyinler için küresel bir rekabetin ortasında” olunduğunu söyleyen Faeser, “Alman ekonomisinin pek çok alanda acilen vasıflı çalışanlara ihtiyaç duyduğunu” ifade etmişti. Yapılan araştırmalar da Alman ekonomisinin nitelikli iş gücüne ihtiyacını ortaya koyuyor. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (DIHK) geçtiğimiz aylarda açıkladığı ankette onlardan biri. DIHK’nın 22 bin şirketle yaptığı ankete göre, şirketlerin yüzde 53'ü açık pozisyonları doldurmakta zorlanıyor. Birlik ayrıca, vasıflı işçi eksikliği nedeniyle Alman ekonomisinin dönüşümünün risk altında olduğu uyarısında da bulunmuştu. Manpower Group Küresel Yetenek Açığı araştırmaları da her geçen yıl küresel yetenek açığının arttığını, Almanya’nın da en çok yetenek açığı yaşayan ülkelerden biri olduğunu gösteriyor.

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