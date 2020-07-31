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Yaşam
22
Zehir saçan yiyecekler! Sağlığınızdan olmayın

2020-07-31 12:14:49
Zehir saçan yiyecekler! Sağlığınızdan olmayın

İşte zehir saçan besinler... Son zamanların en çok korkulan hastalıklarından biri olan kansere sebep olan besinler açıklandı! Bu besinlerin tüketiminin vücutta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, birçok kişinin her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen besinleri sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar neler? Hangi besinler kansere sebep oluyor? İşte kansere sebep olan besinler...

#1
Foto - ORGANİK OLMAYAN MEYVELER VE SEBZELER Organik olmayan ürünlerde atrazin, tiyodikarb ve organofosfatlar gibi çok tehlikeli pestisitler bulunuyor. Atrazin, insanlarda ciddi sağlık ve üreme sorunlarına neden olduğu bilinen bir kimyasaldır. Ne yazık ki, ürünü yıkamak üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemiyor.

ORGANİK OLMAYAN MEYVELER VE SEBZELER Organik olmayan ürünlerde atrazin, tiyodikarb ve organofosfatlar gibi çok tehlikeli pestisitler bulunuyor. Atrazin, insanlarda ciddi sağlık ve üreme sorunlarına neden olduğu bilinen bir kimyasaldır. Ne yazık ki, ürünü yıkamak üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemiyor.

#2
Foto - SALAMURA GIDALAR Salamura gıdalar, nitratlar veya nitritler, tuz ve sirke kombinasyonu ile sertleştirilir. Ayrıca yapay renklendirici de eklenebilir. Sirkenin kendisi bazı sağlıklı niteliklere sahipken, turşu gibi gıdalardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar / nitritler sağlığınızı bozabilir.

SALAMURA GIDALAR Salamura gıdalar, nitratlar veya nitritler, tuz ve sirke kombinasyonu ile sertleştirilir. Ayrıca yapay renklendirici de eklenebilir. Sirkenin kendisi bazı sağlıklı niteliklere sahipken, turşu gibi gıdalardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar / nitritler sağlığınızı bozabilir.

#3
Foto - SICAK İÇECEKLER Son zamanlarda yapılan çalışmalar, düzenli olarak çok sıcak içecekler tüketmenin yemek borunuza zarar verebileceğini ve boğaz kanserine yol açabileceğini göstermiştir.

SICAK İÇECEKLER Son zamanlarda yapılan çalışmalar, düzenli olarak çok sıcak içecekler tüketmenin yemek borunuza zarar verebileceğini ve boğaz kanserine yol açabileceğini göstermiştir.

#4
Foto - KAHVE KREMASI Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

KAHVE KREMASI Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

#5
Foto - CİPS Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

CİPS Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

#6
Foto - HİNDİ Zararlı içerik: Arsenik

HİNDİ Zararlı içerik: Arsenik

#7
Foto - KONSERVE ÇORBA Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

KONSERVE ÇORBA Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

#8
Foto - MUFFİN Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

MUFFİN Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

#9
Foto - MARGARİN Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

MARGARİN Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

#10
Foto - SOSİSLİ SANDVİÇ Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

SOSİSLİ SANDVİÇ Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

#11
Foto - TATLANDIRICI Zararlı içerik: Sukraloz

TATLANDIRICI Zararlı içerik: Sukraloz

#12
Foto - KURUTULMUŞ MEYVE Zararlı içerik: Sülfit

KURUTULMUŞ MEYVE Zararlı içerik: Sülfit

#13
Foto - DONDURULMUŞ BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

DONDURULMUŞ BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

#14
Foto - TURŞU Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

TURŞU Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

#15
Foto - TUZ

TUZ

#16
Foto - TAVUK NUGGET Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

TAVUK NUGGET Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

#17
Foto - TOFU Zararlı içerik: Magnezyum sülfat

TOFU Zararlı içerik: Magnezyum sülfat

#18
Foto - ŞEKERLİ KAHVALTILIK GEVREK Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

ŞEKERLİ KAHVALTILIK GEVREK Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

#19
Foto - SALATA SOSU Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

SALATA SOSU Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

#20
Foto - Dondurma Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

Dondurma Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

#21
Foto - BULYON KÜPLERİ Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

BULYON KÜPLERİ Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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