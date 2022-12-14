Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Buna ek olarak Droppers malware'i de ortaya çıktı. Araştırmacılar, Droppers'ın, sızdığı bir uygulamayı tamamen sıfırladığını ve kullanıcılara kötü amaçlı yazılımı içeren bir güncelleme sunduğunu keşfetti. Bu malware'in daha çok APK yoluyla (veya sideloading) yüklenen uygulamalarda görüldüğü belirtildi.