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Teknoloji-Bilişim
11
Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

2022-12-14 05:35:34
Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

En çok kullanılan akıllı telefon işletim sistemi Android için yeni bir malware tehdidi ortaya çıktı.

#1
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Android için yeni malware tehdidi bulundu. Popüler uygulamalara sızabilen ve sahte güncelleme gönderen Zombinder nedir?

#2
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Siber güvenlik araştırmacıları, Android kullanıcılarını etkileyebilecek iki yeni kötü amaçlı yazılım (malware) tespit etti.

#3
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

ERMAC bankacılık truva atını kullanan bu iki malware, popüler Android uygulamalarına sızabiliyor ve kötü amaçlı yazılımı akıllı telefonda gizleyebiliyor.

#4
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Siber güvenlik firması ThreatFabric analistleri tarafından gerçekleştirilen son araştırma, ERMAC bankacılık truva atını kullanan yeni malware'i ortaya çıkardı.

#5
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Zombinder hizmetini deşifre eden araştırmacılar, sadece iki buton içeren bir web sitesinden yayıldığını söyledi.

#6
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Analiz raporunda yer alan açıklamaya göre, web sitesindeki bu butonlar biri Windows diğeri ise Android için indirme seçeneği sunuyor.

#7
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

ERMAC bankacılık atını içeren bu indirme sonrasında e-postalarınız, iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarınız veya kripto para cüzdanı bilgileriniz çalınabilir.

#8
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Zombinder'ın ayrıca Android'deki popüler uygulamalara sızabildiği ve bu şekilde akıllı telefonda gizlenebildiği bildirildi. Zombinder aracılığıyla yasal uygulamalara "yapışan" ERMAC bankacılık truva atı, bir sonraki resmi güncellemeye kadar bilgilerinizi kopyalayabilir.

#9
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Buna ek olarak Droppers malware'i de ortaya çıktı. Araştırmacılar, Droppers'ın, sızdığı bir uygulamayı tamamen sıfırladığını ve kullanıcılara kötü amaçlı yazılımı içeren bir güncelleme sunduğunu keşfetti. Bu malware'in daha çok APK yoluyla (veya sideloading) yüklenen uygulamalarda görüldüğü belirtildi.

#10
Foto - Bu virüs Android uygulamalarına resmen yapışıyor

Güvenlik araştırmacısı Chris Hauk, "Hizmet olarak kötü amaçlı yazılım, büyüyen bir sorundur ve kötü aktörlerin çok az programlama becerisiyle ortalığı kasıp kavurmasına olanak tanır. Bu nedenle kullanıcılar, Google Play Store'un dışından uygulama yüklememeli" dedi.

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