Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar sonrası düğmeye basan sarı lacivertli yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Devre arasında forvet hattına takviye yapmak isteyen Kanarya, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...