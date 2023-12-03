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Spor
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Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

2023-12-03 17:11:13
Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar sonrası düğmeye basan sarı lacivertli yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Devre arasında forvet hattına takviye yapmak isteyen Kanarya, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar sonrası düğmeye basan sarı lacivertli yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

#2
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Devre arasında forvet hattına takviye yapmak isteyen Kanarya, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#3
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Sarı lacivertlilerde son alınan Nordsjaelland yenilgisinin ardından hareketli günler yaşanıyor.

#4
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Yönetim 6-1'lik mağlubiyet sonrası ocak ayı için 'acil transfer' kararı aldı. Takımdaki kötü gidişatı gören kurmaylar, devre arasında yapılacak hamleler için temaslarını sıklaştırdı.

#5
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Özellikle Başkan Ali Koç'un, takımın son dönemdeki performansından çok rahatsız olduğu belirtildi. Başkan Koç'un ocak ayında en az 3-4 transfer yapacağı kaydedildi.

#6
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da bu yönde talebinin olduğu aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcının savunma, orta saha ve forvete transfer istediği ifade edildi.

#7
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Listesindeki oyuncularla görüşmelerini hızlandıran Kanarya, tıpkı yazın olduğu gibi transferde tam isabet sağlamak istiyor.

#8
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Yönetimin devre arasındaki temel hedeflerinden biri ise Avrupa'da tanınan ve kalibresi yüksek isimler transfer etmek.

#9
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Ocak ayında maksimum katkı alacağı oyuncuları takıma kazandırmayı hedefleyen sarı lacivertliler, bazı oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor.

#10
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Fenerbahçe'nin transfer rotası biraz da takımdan gidecek futbolculara göre şekillenecek. Devre arasında takımdan ayrılması muhtemel futbolculardan biri de Michy Batshuayi.

#11
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Belçikalı yıldız için teklifler alan Kanarya'nın, Batshuayi'yi satarak yerine daha kaliteli bir golcü almak istediği aktarıldı.

#12
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

F.BAHÇE'DEN MOISE KEAN BOMBASI! Fenerbahçe Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Moise Kean'i kadrosuna katmak için devreye girdi.

#13
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

Transferin henüz pişme aşamasında olduğu ve somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanacağı iddia edildi.

#14
Foto - Bu transfer iddiası gündeme oturdu! Yılın transferi patlamak üzere...

ASpora göre; Juventus, Moise Kean'i sezon başında Everton'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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