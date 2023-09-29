Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, "Mülk sahipleri, kiracısıyla anlaşmazlığı düşüp mahkemeye gittiğinde, süreç uzuyor. Bir dava 2-2,5 yıl sürüyor. Üstelik, icra takibi, mahkeme masrafları da var. Mülk sahipleri de o maliyetleri yüklenmek istemiyor. O nedenle son dönemde, kira sözleşmelerine 'tahliye taahhütnamesi' şartı da ekletmeye başladılar." dedi. Yapılan bu sözleşmenin son zamanlarda oldukça popüler olduğunu belirten Demir, "Diyelim ki yeni evleneceksiniz, öğrencisiniz ya da başka bir eve taşınacaksınız, ev sahipleri kiralamadan önce mutlaka 'tahliye taahhütnamesi alalım' diyor. Bununla birlikte kefil isteniyor, kefilin de durumunun iyi olması gerekiyor. Kredi notuna da bakılıyor. Yine diyelim ki evi 10 bin liraya tuttunuz, bir yıl sonra da anlaşamadınız. Ev sahibi 'benim dairem 18 bin lira' dedi, kiracı da mecbur kabul ediyor. Bu şekilde yüzde 25 sınırı da aşılmış olacak. Bu sözleşmeyi imzalıyorsan, daireyi tutuyorsun." uyarısında bulundu.