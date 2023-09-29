2023-09-29 14:58:28 Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme
Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalara son noktayı koymak için hükümet tarafından getirilen yüzde 25 zam artış sınırı ev sahipleri tarafından yok sayıldı. Fiyat artışları yüzünden birçok daire karaborsaya düşerken ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti. Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, kiracıları son dakika olarak uyardı. Sakın bu sözleşmeyi imzalamayın! Kira fiyatlarındaki artış kiracıların gündeminde. Son zamanda gelen kira fiyat artışları günümüzde yasal olmayan yollarla devam ediyor. Ev sahiplerinin yeni oyunu ifşa oldu. İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, kiracıları peş peşe uyardı. Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme. İşte detaylar...