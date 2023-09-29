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Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme

2023-09-29 14:58:28
Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalara son noktayı koymak için hükümet tarafından getirilen yüzde 25 zam artış sınırı ev sahipleri tarafından yok sayıldı. Fiyat artışları yüzünden birçok daire karaborsaya düşerken ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti. Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, kiracıları son dakika olarak uyardı. Sakın bu sözleşmeyi imzalamayın! Kira fiyatlarındaki artış kiracıların gündeminde. Son zamanda gelen kira fiyat artışları günümüzde yasal olmayan yollarla devam ediyor. Ev sahiplerinin yeni oyunu ifşa oldu. İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, kiracıları peş peşe uyardı. Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme. İşte detaylar...

#1
Foto - Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme

Fahiş kira artışları büyükşehirlerde en büyük sorun haline gelmiş durumda. Ev sahiplerinin peş peşe fiyat zammı yapması kiracıların belini bükerken uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Kiracısıyla tahliye sorunu yaşamak istemeyen mülk sahiplerinin ev kiralama şartı ise kiracıları şaşırtıyor. Açık artırmayla en yüksek rakamı verene kiralama, 6-12 ay peşin, durumu iyi kefil ve odaların da kiraya çıkartılmasına son dönemde "tahliye taahhütnamesi" şartı da eklendi.

#2
Foto - Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, "Mülk sahipleri, kiracısıyla anlaşmazlığı düşüp mahkemeye gittiğinde, süreç uzuyor. Bir dava 2-2,5 yıl sürüyor. Üstelik, icra takibi, mahkeme masrafları da var. Mülk sahipleri de o maliyetleri yüklenmek istemiyor. O nedenle son dönemde, kira sözleşmelerine 'tahliye taahhütnamesi' şartı da ekletmeye başladılar." dedi. Yapılan bu sözleşmenin son zamanlarda oldukça popüler olduğunu belirten Demir, "Diyelim ki yeni evleneceksiniz, öğrencisiniz ya da başka bir eve taşınacaksınız, ev sahipleri kiralamadan önce mutlaka 'tahliye taahhütnamesi alalım' diyor. Bununla birlikte kefil isteniyor, kefilin de durumunun iyi olması gerekiyor. Kredi notuna da bakılıyor. Yine diyelim ki evi 10 bin liraya tuttunuz, bir yıl sonra da anlaşamadınız. Ev sahibi 'benim dairem 18 bin lira' dedi, kiracı da mecbur kabul ediyor. Bu şekilde yüzde 25 sınırı da aşılmış olacak. Bu sözleşmeyi imzalıyorsan, daireyi tutuyorsun." uyarısında bulundu.

#3
Foto - Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme

Üniversitelerin açılmasına yakın kiralarda yüzde 25 artış yaşandığına işaret eden Demir, 20 bin liralık dairelerin 25 bine çıktığını söyledi. Bölgesine göre değişmekle İstanbul'da bazı kiraların 90 bin TL, 140 bin TL'ye kadar yükseldiğine işaret eden Demir, söz konusu rakamların çok yüksek olduğunu, 2-3 ay boş kalması durumunda gerçek değerini alabileceğini, ancak şu anda okulların açılmasıyla birlikte kiralık piyasasının çok sakin seyrettiğini belirterek, "Kiralıklar bir süre daha yatay devam eder" dedi.

#4
Foto - Bu sözleşmeyi imzalamayana artık ev yok! Kiracıları şoke eden gelişme

Öğrencilerin kiralaması durumunda da depozito, kefil ve bir yıl sonra çıkacakmış gibi tahliye taahhütnamesi istendiğinin altını çizen Demir, "Yerli öğrenciden 2-3 aylık, yabancı öğrenciden bir yıllık kira peşin alınıyor. Yine yabancı öğrenciden de depozito, tahliye taahhütnamesi, Türk kefil isteniyor. Yine yerli ya da yabancı öğrenci kiralama yapacaksa ve diyelim ki Beşiktaş'ta 20 bine daire tutuyorsa, iki aylık peşin ödüyor. Yani 40 bin lira. Mülk sahibi ya da '6 ay 20 bin, ikinci 6 ay peşin ödeme' diyor" dedi. Kira gelirinin bankaya yatırılmadığını ve elden alındığına işaret eden Şenay Araç Demir, bu durumun kiracıyı olası bir anlaşmazlık durumunda zor durumda bırakabileceğine dikkat çekerek, "Yarın öbür gün 'kira almadım' dese, kiracı elden ödediği için bir şey ispatlayamaz. Ödediğine dair bir şey imzalamazsa şayet" uyarısında bulundu.

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