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Yaşam
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Bu papatyalar çok farklı!

2024-04-21 17:28:05
Bu papatyalar çok farklı!

Türkiye’nin nadir su basar ormanının bulunduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "su papatyaları" açtı.

#1
Foto - Bu papatyalar çok farklı!

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte açan su papatyaları masalsı görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Bu papatyalar çok farklı!

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

#3
Foto - Bu papatyalar çok farklı!

Deltadaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir su basar ormanı özelliğinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik bakımından büyük bir zenginlik barındırıyor.

#4
Foto - Bu papatyalar çok farklı!

Suyla kaplı bir zeminde yükselen ağaçlar ile suyun beyaz ve yeşille kaplı yüzeyi kuş ve doğa sesleriyle birleşince orman ziyaretçilerine bir masalın içindeymiş hissi yaşatıyor.

#5
Foto - Bu papatyalar çok farklı!

Bilinen 365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

#6
Foto - Bu papatyalar çok farklı!

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