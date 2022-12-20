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Ekonomi
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Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

2022-12-20 12:57:27
Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Van'da bulunan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yıllık kazancı duyanları şaşkına çeviriyor.

#1
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki okulun 10, 11 ve 12. sınıflarında eğitim gören 60 öğrenci, 10 öğretmen gözetiminde elektrik-elektronik, mobilya, makine ve metal teknolojisi atölyelerinde gelen talepler doğrultusunda üretim yapıyor.

#2
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Kentteki 79 okulda özel eğitim sınıfı, kütüphane, eğitim destek odası kurulması için gerekli mobilyaları üreten öğrenciler, aynı zamanda akıllı tahtaların da tamir ve bakımını yapıyor.

#3
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Van ve ilçelerindeki okullara malzeme üreten öğrenciler, Hakkari’deki onlarca okula da tenis masası ve basketbol potası yaptı.

#4
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Bu sayede öğrendikleri bilgileri atölyede uygulama imkanı bulan öğrenciler, bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan da kazandıkları parayla ailelerine katkıda bulunuyorlar.

#5
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Ercan Türker, öğrencilerin döner sermaye işlerinde çalışmalarını sağladıklarını belirterek, “Sene boyunca Van’daki okullara 182 adet masa tenisi yapıldı.

#6
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Bunun yanında yine Hakkari’deki okullara verilmek üzere 55 adet masa tenisi ile 74 adet basketbol potası bu atölyelerde üretildi. Yine İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Belediyesi tarafından yaptırılan kütüphaneler var. Okullara masa, sandalye, vestiyer, raflar yaptık. Yine 42 okulumuzda destek eğitim odalarıyla bir okulumuza özel eğitim sınıfı yaptık” dedi.

#7
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Öğrencilerin adeta fabrika gibi çalışan atölyede işe odaklandığını belirten Türker, “Öğrenciler burada kendi donanımlarını, kendi yeteneklerini ortaya koyuyor. Öğrenci birebir işin mutfağında yer alarak ileriye dönük olarak kendini geliştirme şansı elde ediyor. Masa, sandalye, sıra üretiyor ve bunları üreterek gelecek için iyi bir ara eleman olduğunu ortaya koyuyor. Öğrenciler burada hem eğitimini alıyor hem mesleğini öğreniyor hem de kendine güzel bir gelecek hazırlıyor. Bunları yaparken de aynı zamanda asgari ücret kadar para kazanma şansı elde ediyor. Bu şekilde ailesinin geçimine de katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Van’ın en büyük mesleki okullarından biri olduklarının altını çizen Türker, “Kendi kabuklarını kıran, sınırlarını aşan ve Van dışına da taşan bir çalışma sistemi var. Çevre illerdeki okullar için de sunulan bir fırsattır. Bu şekilde üretimler sürdürülüyor ve okulların ciroları da buna göre artıyor. Şu anda yıllık ciromuz 5,5 milyon TL civarında olup, bunun önemli bir kısmı yönetmelik gereği malzeme alımı ve giderlere gidiyor. Geri kalan yüzde 30’luk kısmı ise burada çalışan öğretmen ve öğrencilere dağıtılıyor” diye konuştu.

#9
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Atölyede eğitim gören 12. Sınıf Öğrencisi Zozan Örs de, yapılan işin zor olmadığını ifade ederek, “Çok eğlenceli. Bazılarına zor gelebilir ama kolay bir iş. Okullara yardımda bulunuyoruz. Hem üretmek hem de başkalarına faydalı olmak güzel bir duygu. Burası bana ve aileme çok şey kazandırdı. Kendi ihtiyaçlarımı karşıladım” dedi.

#10
Foto - Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

12. sınıf öğrencisi Ahmet Aydoğdu da, okulun kendisine çok şey kazandırdığını söyleyerek, “İlçelerdeki okullara yardımlarda bulunuyoruz. Meslek ediniyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ve ailemize yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

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