Bu okul para basıyor! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Öğrencilerin adeta fabrika gibi çalışan atölyede işe odaklandığını belirten Türker, “Öğrenciler burada kendi donanımlarını, kendi yeteneklerini ortaya koyuyor. Öğrenci birebir işin mutfağında yer alarak ileriye dönük olarak kendini geliştirme şansı elde ediyor. Masa, sandalye, sıra üretiyor ve bunları üreterek gelecek için iyi bir ara eleman olduğunu ortaya koyuyor. Öğrenciler burada hem eğitimini alıyor hem mesleğini öğreniyor hem de kendine güzel bir gelecek hazırlıyor. Bunları yaparken de aynı zamanda asgari ücret kadar para kazanma şansı elde ediyor. Bu şekilde ailesinin geçimine de katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.