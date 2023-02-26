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Bu nasıl para böyle! Arda Turan "kraliyet arabası" aldı

2023-02-26 10:40:44
Bu nasıl para böyle! Arda Turan "kraliyet arabası" aldı

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Arda Turan lüks araç koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. İddialara göre futbolcu Arda Turan "kraliyet arabası" olarak bilinen bir araca 26 milyon TL ödeyip satın aldı. Futbolcu aracına henüz binmedi.

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Foto - Bu nasıl para böyle! Arda Turan "kraliyet arabası" aldı

Sosyetenin ünlü isimlerinden biri olan Aslıhan Doğan Turan ile evli olan futbolcu Arda Turan parasına kıydı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Turan lüks araç koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Eski futbolcu Arda Turan, 'Kraliyet arabası' olarak bilinen son model bir otomobil satın aldı.

#2
Foto - Bu nasıl para böyle! Arda Turan "kraliyet arabası" aldı

Turan'ın 26 milyon lira ödediği lüks araç eve çekiciyle getirilip teslim edildi. Cankurt köşesinde şu sözlere yer verdi: "Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Arda'nın, garajını 'kraliyet arabası' olarak tanınan bir otomobille taçlandırdığını öğrendim. Arda, son model süper lüks bir araç satın almış. Adını, İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elması olan Cullinan'dan alan ve markanın ilk SUV modeli olan araç için kaç para ödemiş biliyor musunuz? BU HASSAS GÜNLERDE LÜKS ARAÇLA GÖRÜNMEK İSTEMİYOR Bugünkü kurla yaklaşık 26 milyon lira. Bu arada Arda'nın, geçen hafta aldığı aracını hiç kullanmadığını da öğrendim. Hatta, araba evine getirirken bile kullanmamış, çekiciyle getirtmiş. Depremzedelere ayni ve nakdi birçok destekte bulunan Arda, sanırım bu hassas günlerde 26 milyon liralık aracıyla görünmek istemiyor."

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