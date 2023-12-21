2023-12-21 14:53:02 Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil
Emin Pazarcı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Tel Aviv'deki ortak açıklamalarının, Gazze'deki saldırıların ve ABD'nin bu saldırılara verdiği desteğin devam edeceğini gösterdiğini belirtti. Bu durumun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan oylamaya da yansıdığını; ateşkes çağrısına rağmen ABD ve bazı ülkelerin ret oyu kullanmasının dikkat çektiğini ifade eden Pazarcı, “Bırakalım hamaseti, gerçeklere bakalım. Her geçen gün aleyhte işliyor. Sonuç alabilmek için sadece İsrail'i değil, her platformda destekçisi ve hamisi Amerika'yı da sıkıştırmak gerekiyor. Ama biz tam tersini yapıyoruz. ‘ABD de rahatsız, o da böyle olmasını istemiyor, İsrail çok sıkıştı’ türü gerçek dışı zırvalarla ekmeklerine yağ sürmeye devam ediyoruz... Yoook, gerçekler ve ortaya çıkan tablo hiç de öyle değil!” dedi. Pazarcı, yazısında şunları kaydetti: