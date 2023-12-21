Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

“Olay taptaze: İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv'de kameraların karşısına geçti. Ortak bir tavır sergilediler. Biri Gazze'deki saldırıların devam edeceğini, diğeri de verilen desteğin süreceğini ilan etti. Bitmedi, kısa süre önce de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insanlık dışı bir olay yaşandı. 153 ülke ateşkes için el kaldırırken, ABD ve birkaç kuyruğu "hayır" dedi. Katliama destek verdi. Var mı burada karmaşık bir durum? Ya da anlaşılmayacak bir şey? Yok elbette... İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor. Amerika da hem uluslararası arenada, hem de sahada askeri olarak destekliyor. Silah ve mühimmat veriyor, uçak gemileri göndererek, İsrail'e koruma kalkanı oluşturuyor. Biri saldırgan, diğeri destekçi; hatta belki de azmettirici!