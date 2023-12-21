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Medya
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Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

2023-12-21 14:53:02
Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

Emin Pazarcı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Tel Aviv'deki ortak açıklamalarının, Gazze'deki saldırıların ve ABD'nin bu saldırılara verdiği desteğin devam edeceğini gösterdiğini belirtti. Bu durumun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan oylamaya da yansıdığını; ateşkes çağrısına rağmen ABD ve bazı ülkelerin ret oyu kullanmasının dikkat çektiğini ifade eden Pazarcı, “Bırakalım hamaseti, gerçeklere bakalım. Her geçen gün aleyhte işliyor. Sonuç alabilmek için sadece İsrail'i değil, her platformda destekçisi ve hamisi Amerika'yı da sıkıştırmak gerekiyor. Ama biz tam tersini yapıyoruz. ‘ABD de rahatsız, o da böyle olmasını istemiyor, İsrail çok sıkıştı’ türü gerçek dışı zırvalarla ekmeklerine yağ sürmeye devam ediyoruz... Yoook, gerçekler ve ortaya çıkan tablo hiç de öyle değil!” dedi. Pazarcı, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

“Olay taptaze: İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv'de kameraların karşısına geçti. Ortak bir tavır sergilediler. Biri Gazze'deki saldırıların devam edeceğini, diğeri de verilen desteğin süreceğini ilan etti. Bitmedi, kısa süre önce de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insanlık dışı bir olay yaşandı. 153 ülke ateşkes için el kaldırırken, ABD ve birkaç kuyruğu "hayır" dedi. Katliama destek verdi. Var mı burada karmaşık bir durum? Ya da anlaşılmayacak bir şey? Yok elbette... İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor. Amerika da hem uluslararası arenada, hem de sahada askeri olarak destekliyor. Silah ve mühimmat veriyor, uçak gemileri göndererek, İsrail'e koruma kalkanı oluşturuyor. Biri saldırgan, diğeri destekçi; hatta belki de azmettirici!

#2
Foto - Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

Peki biz ne yapıyoruz?.. Ekranda her gün zırvalar dinliyoruz. Neymiş, Netanyahu'nun sürdürdüğü politikadan ABD de rahatsızmış! Gazze'deki soykırıma onlar da karşıymış! İsrail yönetimini defalarca uyarmışlar, hatta kulağını bile çekmişler! Vesaire, vesaire... Dalga geçiyorlar sanırım bizlerle. Ellerine temizlik malzemeleri almış, Amerika'yı yıkayıp yunmaya, paklamaya çalışır gibiler. Oysa sergilenen garabet bir yana, ABD gerçekten istemese, desteği kesse bir günde durur bu soykırım.

#3
Foto - Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

Bir de şaka gibi "Bu işin sürdürülemez olduğunu ABD de gördü" diyenler var... Ne sürdürülmesi, neredeyse bitti zaten iş. Gazze'deki binaların yüzde 50'den fazlası yerle yeksan oldu. Diğerleri de kırık-dökük, içlerinde yaşanacak hal kalmadı. 20 bin civarında insan katledildi. Ayrıca kayıplar söz konusu. 50 binin üzerinde de yaralı var. Üstelik bitmedi, soykırım sürüyor...

#4
Foto - Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

Buna rağmen hamaset yapıp, "Bravo Gazzelilere, yaşadıkları yerleri terk etmiyorlar" diyenler yok mu, çıldırtıyorlar insanı. Ne kadar dayanabilecekler, o enkaz ve molozların arasında daha ne kadar yaşayabilecekler? Her gün gerçeklerden kopuk onlarca değerlendirme izliyoruz televizyonlarda. Biz böyle kendimizi avuturken, bebekler ölüyor, masum insanlar katlediliyor...

#5
Foto - Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

*** Evet, Hamas direniyor. Bütün imkânsızlıklara rağmen, ülkesini işgalden korumak için insanüstü gayret sarf ediyor; hatta mevzi başarılara da imza atıyor. Ama üzerlerine tonlarca bomba yağarken, her türlü yasak silah ve mermi kullanılırken; açlık, susuzluk ve mühimmat yetersizliğine daha ne kadar dayanacak?

#6
Foto - Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

Lafı evirip çevirmeden söyleyelim: Maalesef İsrail, adım adım hedefine daha fazla yaklaşıyor. Filistinliler, ekin gibi biçiliyor. Bölgenin geçmişine, İsrail'in yıllardır uyguladığı politikalara ve bugüne kadar olup bitenlere bakınca, istediklerini büyük ölçüde elde ettiğini görüyoruz. O yüzden bırakalım hamaseti, gerçeklere bakalım. Her geçen gün aleyhte işliyor. Sonuç alabilmek için sadece İsrail'i değil, her platformda destekçisi ve hamisi Amerika'yı da sıkıştırmak gerekiyor. Ama biz tam tersini yapıyoruz. "ABD de rahatsız, o da böyle olmasını istemiyor, İsrail çok sıkıştı" türü gerçek dışı zırvalarla ekmeklerine yağ sürmeye devam ediyoruz... Yoook, gerçekler ve ortaya çıkan tablo hiç de öyle değil!”

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