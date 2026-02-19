Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi

Onkoloji uzmanı Mikkael A. Sekeres’in önerilerine göre; doğru besin tercihleriyle birçok kanser türüne karşı korunmak mümkün. İşte bilimsel verilerle desteklenen 7 etkili beslenme önerisine göz atalım. Meyve ve Sebzeyi Artırın Renkli sebze ve meyveler güçlü antioksidan ve lif kaynaklarıdır. Özellikle brokoli ve karnabahar gibi turpgiller; portakal, mandalina gibi turunçgiller; elma ve domates gibi besinler sindirim sistemi, ağız-boğaz, rahim ve yumurtalık kanserleri dahil birçok kanser türünde risk azalmasıyla ilişkilendiriliyor.