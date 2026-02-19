  • İSTANBUL
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi
Selma Savcı

Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi

Onkoloji uzmanı Mikkael A. Sekeres’in önerilerine göre; doğru besin tercihleriyle birçok kanser türüne karşı korunmak mümkün. İşte bilimsel verilerle desteklenen 7 etkili beslenme önerisine göz atalım. Meyve ve Sebzeyi Artırın Renkli sebze ve meyveler güçlü antioksidan ve lif kaynaklarıdır. Özellikle brokoli ve karnabahar gibi turpgiller; portakal, mandalina gibi turunçgiller; elma ve domates gibi besinler sindirim sistemi, ağız-boğaz, rahim ve yumurtalık kanserleri dahil birçok kanser türünde risk azalmasıyla ilişkilendiriliyor.

#1
Foto - Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi

Tam Tahıllara Öncelik Verin Beyaz unlu ürünler yerine esmer pirinç, yulaf ve kinoa gibi tam tahılları tercih edin. Günde yaklaşık 30 gram tam tahıl tüketiminin özellikle kalın bağırsak kanseri riskini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltabildiği belirtiliyor. Liften zengin beslenme, bağırsak sağlığını destekliyor.

#2
Foto - Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi

İşlenmiş ve Kırmızı Eti Azaltın Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri ile aşırı kırmızı et tüketimi kolorektal kanser risk artışı ile ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, işlenmiş eti mümkün olduğunca sınırlamayı ve kırmızı eti daha kontrollü tüketmeyi öneriyor.

#3
Foto - Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi

Şekerli İçeceklere Mesafe Koyun Şeker doğrudan kansere yol açmasa da, şekerli ve gazlı içecekler kilo artışına ve insülin direncine neden olabiliyor. Obezite ise birçok kanser türü için önemli bir risk faktörü. Bu nedenle şekerli içeceklerin azaltılması öneriliyor.

#4
Foto - Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi

Bakliyat Tüketimini Artırın Nohut, mercimek, kuru fasulye gibi bakliyatlar hem lif hem de bitkisel protein açısından zengin. Haftada en az iki porsiyon bakliyat tüketiminin kalın bağırsak ve rektum kanseri riskinde yüzde 35’e varan azalma ile ilişkili olduğu bildiriliyor.

#5
Foto - Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi

Yoğurdu Sofradan Eksik Etmeyin Haftada iki veya daha fazla porsiyon yoğurt tüketen kişilerde, özellikle belirli bakteri türleriyle ilişkili kolon kanseri riskinin yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu gözlemlenmiş durumda. Probiyotik içeriği sayesinde yoğurt, bağırsak mikrobiyotasını destekliyor.

#6
Foto - Bu metotlarla korunmak mümkün... Kanser riskini azaltan beslenme biçimi: Uzman isim reçeteyi verdi

Zeytinyağı ve Kuruyemiş Tüketin Akdeniz tipi beslenmenin temel unsurlarından olan zeytinyağı, ceviz ve badem gibi kuruyemişler sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Günde yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketen kişilerde bunamaya bağlı ölüm riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu saptanmış durumda. Uzmanlara göre dengeli, çeşitli ve bitki ağırlıklı bir beslenme modeli; hem kanser riskini azaltmada hem de genel sağlığı korumada önemli rol oynuyor.

