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Kültür Sanat
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Bu medrese 700 yıldır ayakta!

2023-10-06 22:46:57
Bu medrese 700 yıldır ayakta!

Mardin'de bulunan 700 yıllık Altunboğa Medresesi, varlığını sürdürürken onarılmayı bekliyor.

#1
Foto - Bu medrese 700 yıldır ayakta!

Mardin Medreseler Koruma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, Altunboğa Medresesi'nin 1340 senesinde Altunboğa lakaplı Vezir Alaaddin tarafından inşa edildiğini söyledi.

#2
Foto - Bu medrese 700 yıldır ayakta!

Alaaddin'in vezirlikten önce Halep ve Şam İslam Birliğini sağlamak üzere küresel yönetim anlayışını benimsediğini belirten Yüksel, küresel yönetim anlayışı çerçevesinde İslam Birliğini sağlamak üzere ayrıca Mısır’a Vali olarak görevlendirildiğini ifade etti.

#3
Foto - Bu medrese 700 yıldır ayakta!

Alaaddin Altunboğa'nın Mısır'daki görevini tamamlayıp Mardin'e döndükten sonra vezir olarak tayin edilir ve bu devasa boyuttaki medreseyi inşa ettiğini aktaran Yüksel, şöyle konuştu:

#4
Foto - Bu medrese 700 yıldır ayakta!

"Zinciriye ve Kasımiye Medreselerinden çok daha büyük ve ihtişamlı bir medrese olduğu kalıntılarından anlaşılıyor. Tamamı yıkılmış değil, birçok yapısı ve bölümü ayakta fakat sonradan yapılan betonarme eklentiler sebebiyle özelliğini kaybetmiş durumda. Duvardan fışkıran bitkiler, etrafı çevreleyen çöpler nedeniyle büyük bir kısmını net olarak göremiyoruz. Medrese, 2013 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu döneminde mahallenin sakinlerinin Altunboğa Çeşmesi'nin harap vaziyetini izah etmesi ile yanında bulunan türbeyi restore etmeleri üzerine hem çeşme hem de türbe restore edildi. İlgili kurumların görevlerini yapmasını istiyoruz."

#5
Foto - Bu medrese 700 yıldır ayakta!

1340'lı yıllarda yapılan yapının Timur’un Mardin’i istilası döneminde Sultan İsa’yı bir yıl alıkoyduğu dönemde devleti yöneten bir bürokratın izlerini gösterdiğini aktaran Yüksel, "Dolayısıyla bugün diplomasi ve siyaset erbabına bir okul olması gereken bir yapıdır bu bina. Taşların bir kısmı devasa taç kapısından sökülerek 2'inci Abdülhamit döneminde yapılan orta mektebinin binasına yani olgunlaşma enstitüsü binasına götürüldü. Oradaki duvarlara monte edilerek buradaki o taç kapının süslemeleri olarak kullanıldı. O taşların oradan sökülüp ait oldukları yere getirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

#6
Foto - Bu medrese 700 yıldır ayakta!

Vakıflar İdaresinin buraya el atmasını beklediklerini dile getiren Yüksel, "Mali kaynaklı bir sorunu da yoktur. Mahalle sakinleri ellerinde olan tapuları vakıflar idaresine vermeye de hazır durumda. Memleket halkı olarak sorumlu kurumlarım görevlerini yapmalarını gerekirse bir kanun çıkarılıp bu işi sivil toplum kuruluşlarına devredilebilir. Bu sorumluluk sivil toplum kuruluşlarına devredilirse yapıları onarıp ziyarete sunarlar" şeklinde konuştu.

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