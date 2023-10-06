Bu medrese 700 yıldır ayakta!

"Zinciriye ve Kasımiye Medreselerinden çok daha büyük ve ihtişamlı bir medrese olduğu kalıntılarından anlaşılıyor. Tamamı yıkılmış değil, birçok yapısı ve bölümü ayakta fakat sonradan yapılan betonarme eklentiler sebebiyle özelliğini kaybetmiş durumda. Duvardan fışkıran bitkiler, etrafı çevreleyen çöpler nedeniyle büyük bir kısmını net olarak göremiyoruz. Medrese, 2013 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu döneminde mahallenin sakinlerinin Altunboğa Çeşmesi'nin harap vaziyetini izah etmesi ile yanında bulunan türbeyi restore etmeleri üzerine hem çeşme hem de türbe restore edildi. İlgili kurumların görevlerini yapmasını istiyoruz."