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Yaşam
12
Bu marketten ne alırsan bedava!

2022-12-19 09:43:46
Bu marketten ne alırsan bedava!

Bursa'da bulunan bir mağazada ürünler ücretsiz olarak dağıtılıyor. Peki, ama kimler bedava ürünlerden faydalanabiliyor?

#1
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) 40 yıldır kendini hayır işlerine adadı. Caminin deposunu hayır severlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu.

#2
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

İhtiyacı olan vatandaşlar dernek başkanına başvuru yapıyor. Dernek başkanı da mağazanın kapısını ihtiyaç sahibi ailelere açıyor. Buraya giren aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi alıp ücret ödemeden çıkıyor.

#3
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Bu hayır işini 40 yıldır yapan dernek başkanı Çakır; yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor.

#4
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Depoda sadece büyükler için değil çocuklar için de çikolata, bisküvi, oyuncak, kırtasiye malzemesi ve ihtiyaç duyduğu her şey mevcut.

#5
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Bu mağazaya giren ihtiyaç sahibi aileler istediklerini alıp ücret ödemeden evlerinin yolunu tutuyor.

#6
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Mağazadan 40 yıldır her gün onlarca aile ihtiyacını karşılıyor. Dernek Başkanı ayrıca Bursa'daki sokak ve parkları gezerek kuşları besliyor.

#7
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Bu işi severek yaptığını ifade eden Hamza Güvenli Camii Dernek Başkanı Asım Çakır, "Bu mağaza 40 yıldır var.

#8
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Burada bir çok ailenin ihtiyaç duyduğu hemen her şey mevcut. İhtiyaç sahibi aileler buraya gelip istediğini alıp ücret ödemeden gidiyor. Ben bu ürünleri hayırseverlerden temin ediyorum.

#9
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Burada ihtiyacı olan ailelerin hizmetine sunuyorum. Burada gıda, giyim, çocuk ve bebek eşyaları, kırtasiye ürünleri, çikolata ve bisküvi, bebek maması, mobilya ve daha bir çok ürün mevcut. Her ihtiyaca göre ürün var.

#10
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Kim neye ihtiyaç duyuyorsa buraya gelip ücretsiz alışveriş yapıyor. Ben bu işleri tek başıma yapıyorum.

#11
Foto - Bu marketten ne alırsan bedava!

Ayrıca sokak ve parklardaki kuşları da besliyorum. Bu işleri yapmak beni mutlu ediyor" dedi.

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