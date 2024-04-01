  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MHP Tokat'ta ilk kez kazandı!

Bu koku için Adana'ya gidilir

O ilde şaşkına çeviren sonuç! Türkiye’de eşi benzeri yok! İlçelerin tamamını farklı partiler kazandı

Galatasaray’ı sarsacak açıklama gelebilir! İlkay duyurdu! Taraftar neye uğradığına şaşıracak…

O tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş açıklama! Böyle bir şey asla mümkün değil

Herkesi şaşırtan sonuç çıkacak mı? Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular! Ali Koç, takıma karşı...

Amerikalılar duyurdu: Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçakları Arap ülkesine verilecek

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni dönem, bugünden itibaren resmen başladı! Artık böyle olacak

Türkiye’yi sarsacak açıklama yapılacak! Tüm ülke nefesini tuttu, saat 14:30’u bekliyor
Yaşam
5
Bu manzaraya hayran olmamak elde değil

2024-04-01 11:35:34
Bu manzaraya hayran olmamak elde değil

Kahramanmaraş'ta Kızıleniş Göleti manzarasıyla görsel şölen sunuyor.

#1
Foto - Bu manzaraya hayran olmamak elde değil

Türkoğlu ilçesinde doğası ile görülmeye değer bir yer olan Kızıleniş Göleti dogaseverlerin uğrak mekanı haline geldi.

#2
Foto - Bu manzaraya hayran olmamak elde değil

Doğası ve havası ile harika bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçılar," Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar mutlaka buraya gelip buradaki güzelliği görmeliler.

#3
Foto - Bu manzaraya hayran olmamak elde değil

Kızıleniş Göleti manzarası ile görsel şölen sunuyor. Burada harika manzaralar var" ifadesini kullandılar.

#4
Foto - Bu manzaraya hayran olmamak elde değil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz
Gündem

Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, anketleri karşısında hakaret ve iftirada bulunanlar ..
O ilçede çekişmeli seçim! 1 oy farkla seçimi kazandı
Gündem

O ilçede çekişmeli seçim! 1 oy farkla seçimi kazandı

Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman bir oy farkla seçimi kazandı.
Ankara'da 13 ilçe el değiştirdi!
Gündem

Ankara'da 13 ilçe el değiştirdi!

Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Mansur Yavaş kazandı. Bu sonucun ardından 31 Mart ve 2019 yerel seçimleri karşılaştırıldığında..
Yerel seçimler dünya basınında manşet oldu
Gündem

Yerel seçimler dünya basınında manşet oldu

Yerel seçimin resmi olmayan sonuçları ortaya çıktı. Türkiye’deki yerel seçimler, dış basında büyük yankı uyandırdı.
AK Parti'nin oy rekoru kırdığı yer belli oldu! İnanılmaz oy oranı
Gündem

AK Parti'nin oy rekoru kırdığı yer belli oldu! İnanılmaz oy oranı

Türkiye sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. AK Parti'nin en yüksek oy aldığı ilçe..
Mehmet Metiner 'üzgünüm' diyerek konuştu: Umarım AK Parti'de bu olmaz

Mehmet Metiner 'üzgünüm' diyerek konuştu: Umarım AK Parti'de bu olmaz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23