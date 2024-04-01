2024-04-01 11:35:34 Bu manzaraya hayran olmamak elde değil
Kahramanmaraş'ta Kızıleniş Göleti manzarasıyla görsel şölen sunuyor.
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Kahramanmaraş'ta Kızıleniş Göleti manzarasıyla görsel şölen sunuyor.
Türkoğlu ilçesinde doğası ile görülmeye değer bir yer olan Kızıleniş Göleti dogaseverlerin uğrak mekanı haline geldi.
Doğası ve havası ile harika bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçılar," Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar mutlaka buraya gelip buradaki güzelliği görmeliler.
Kızıleniş Göleti manzarası ile görsel şölen sunuyor. Burada harika manzaralar var" ifadesini kullandılar.
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