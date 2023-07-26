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Yaşam
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Bu kuşlar için ev kiraladı

2023-07-26 09:24:55
Bu kuşlar için ev kiraladı

Erzincan’da hobi olarak başladığı kafes kuşu yetiştiriciliğini geliştiren Emrah Öner, kiraladığı dairede dünyaca ünlü egzotik kuşları yetiştirerek yarışmalara hazırlanıyor.

#1
Foto - Bu kuşlar için ev kiraladı

Avusturalya başta olmak üzere birçok farklı ülke kuşlarını alarak çeşitlendiren kuş yetiştiricisi Emrah Öner, Türkiye’nin de farklı illerinden getirdiği kuşların bakımlarını kiraladığı dairede özenle yapıyor. Finch türü yaklaşık 12 çeşit kuş besleyen Öner, egzotik kafes kuşu yetiştiriciliğinin kendisi için büyük bir hobi olduğunu söyleyerek kendi evinden çok kuşların yanında vakit geçirdiğini söyledi. Gökkuşağı İspinozu denen rengarenk kuşlar adeta görsel şölen sunuyor.

#2
Foto - Bu kuşlar için ev kiraladı

Kuş yetiştiricisi Emrah Öner, kuş sevgisinin kendisinde uzun yıllardan bu yana var olduğunu iki kuşla başladığı, kuş yetiştiriciliğine evinde yeterli alan olmadığı için kiraladığı dairede devam ettiğini ve kendi evinden daha çok kafeslerin yanında vakit harcadığını belirterek, “Bu heves bende çocukluktan beri var fakat daha yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

#3
Foto - Bu kuşlar için ev kiraladı

Yaklaşık 1-1,5 yıldır ispinoz türlerine geçiş yaptım. Hobi maksatlı yapıyorum zaten. Yarışmaları oluyor bunların onlara hazırlanıyoruz. 2 takım kuşla başladım, şuan yaklaşık 40 takım gouldian var ve 7-8 çeşit kuş türü bulunmakta. Bunlardan da yurt dışı ile bağlantı kurarak daha farklı türlere giriş yapacağız. Bunlardan, Bursa’da, Balıkesir’de, Konya’da, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da var. Bu illerden de çeşitli kan bağlarını kurarak daha farklı renkler daha farklı güzellikler üretmeye çalışıyoruz. Kuşların yanına günde 3-4 kere uğramak lazım. Ben evden ziyade buraya daha çok vakit ayırıyorum.

#4
Foto - Bu kuşlar için ev kiraladı

Yani bunlar bir çocuk gibi bakım istiyorlar. Bunlarla uğraşınca stres sıkıntı atabiliyorsunuz. Ben buraya geldiğimde her şeyi unutup bir kenara çekiliyorum kuşları izliyorum, dinliyorum ve bakımlarını yapıyorum. Burada ki bütün kuşlarımız Türkiye Kuşlar Federasyonu’na kayıtları var. Buralarda yarışmalar düzenleniyor, onlara gidiyoruz. Yani evde yeterli sayıyı sağlayamadığımız için böyle bir daire kiraladık” diye konuştu.

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