Bu kuşlar için ev kiraladı

Yaklaşık 1-1,5 yıldır ispinoz türlerine geçiş yaptım. Hobi maksatlı yapıyorum zaten. Yarışmaları oluyor bunların onlara hazırlanıyoruz. 2 takım kuşla başladım, şuan yaklaşık 40 takım gouldian var ve 7-8 çeşit kuş türü bulunmakta. Bunlardan da yurt dışı ile bağlantı kurarak daha farklı türlere giriş yapacağız. Bunlardan, Bursa’da, Balıkesir’de, Konya’da, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da var. Bu illerden de çeşitli kan bağlarını kurarak daha farklı renkler daha farklı güzellikler üretmeye çalışıyoruz. Kuşların yanına günde 3-4 kere uğramak lazım. Ben evden ziyade buraya daha çok vakit ayırıyorum.