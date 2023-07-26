Bu kuşlar için ev kiraladı

Yani bunlar bir çocuk gibi bakım istiyorlar. Bunlarla uğraşınca stres sıkıntı atabiliyorsunuz. Ben buraya geldiğimde her şeyi unutup bir kenara çekiliyorum kuşları izliyorum, dinliyorum ve bakımlarını yapıyorum. Burada ki bütün kuşlarımız Türkiye Kuşlar Federasyonu’na kayıtları var. Buralarda yarışmalar düzenleniyor, onlara gidiyoruz. Yani evde yeterli sayıyı sağlayamadığımız için böyle bir daire kiraladık” diye konuştu.