Saç kremi ise şampuandan tamamen farklı bir amaç taşır. Görevi saç telinin dış tabakasını, yani kütikülü kaplamak ve saçın daha yumuşak, parlak ve kolay şekil alabilir hale gelmesini sağlamaktır. Şampuan sonrası saç tellerinin dış yüzeyindeki yapı daha sert hale gelebilir. Saç kremi ise bu yüzeyin nemlenmesini sağlayarak saçın daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.