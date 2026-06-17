Bu kararı almalısınız: Saçlarınızın avuç avuç dökülmesinin sebebiymiş!
Saçlarınızın avuç avuç dökülmesinin sebebi meğerse bu ayrıntıda gizliymiş...
Saçlarınızın avuç avuç dökülmesinin sebebi meğerse bu ayrıntıda gizliymiş...
Saç bakımında yapılan bazı yaygın hatalar, zamanla saçların kurumasına, güçsüzleşmesine ve canlılığını kaybetmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle şampuan ve saç kreminin yanlış bölgelere uygulanmasının saç derisinin doğal dengesini bozabileceğini belirtiyor. Bu durumun ise saç kırılmaları ve dökülme gibi sorunların artmasına neden olabileceği ifade ediliyor.
Saç bakımı konusunda yapılan birtakım hatalar, zamanla saçların daha güçsüz görünmesine neden olabiliyor.
Uzmanlara göre şampuanı ve saç kremini saçın yanlış bölgesine uygulamak; saç derisi dengesini bozarak kırılmalara, kuruluğa ve saç dökülmesini artırabilir.
Saçlarımız aslında vücudumuzdaki birçok değişimi yansıtan önemli bir göstergedir. Sağlık sorunlarından beslenme eksikliklerine kadar birçok durum saçlarda kendini belli eder.
Saç bakımında en sık yapılan yanlışlardan biri şampuan ve saç kremini saçın tamamına aynı şekilde uygulamaktır. Uzmanlar, bu iki ürünün farklı bölgelere uygulanması gerektiğini belirtiyor.
Saçlarınızın avuç avuç dökülmesinin sebebiymiş! Şampuanı sakın bu şekilde uygulamayın… Şampuanı saç derisine, saç kremini ise saç tellerine uygulamak aslında yeterlidir.
Saçın uzadığı bölge olan saç derisinde biriken yağ ve kir kalıntılarını arındırmak için formüle edilen şampuanlar, sağlıklı bir saç yapısının korunmasına yardımcı olur.
Uzmanlara göre sağlıklı bir saç derisi, sağlıklı saçların temelini oluşturur. Ancak özellikle uzun, ince telli, kuru veya kabartmaya yatkın saçlarda şampuanı saç uçlarına kadr uygulamak doğru bir yöntem değildir.
Saç uçları, saçın en eski ve en kuru bölümü olduğundan dolayı fazla şampuanla temas ettiğinde doğal yağ dengesini kaybedebilir. Bu da zamanla kuruluk, kırılma ve matlaşmaya yol açabilir.
Ayrıca saç yıkanırken şampuan zaten durulama sırasında saç uçlarına ulaştığından ekstra olarak uçlara şampuan sürmeye gerek olmadığı belirtiliyor.
Saç kremi ise şampuandan tamamen farklı bir amaç taşır. Görevi saç telinin dış tabakasını, yani kütikülü kaplamak ve saçın daha yumuşak, parlak ve kolay şekil alabilir hale gelmesini sağlamaktır. Şampuan sonrası saç tellerinin dış yüzeyindeki yapı daha sert hale gelebilir. Saç kremi ise bu yüzeyin nemlenmesini sağlayarak saçın daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.
Ancak saç derisi zaten kendi doğal yağını üreten bir yapıda olduğundan saç kremini saç derisine uygulamak yanlıştır. Bu bölgeye fazladan ürün uygulanması yağlanma, gözeneklerin tıkanması ve birikme sorunlarına neden olabilir. Bazı kişilerde bu durum kepek, saç derisi tahrişi veya kıl kökü çevresinde problemlere de zemin hazırlayabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23