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Medya
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Bu kadarını Fatih Erbakan bile yapmamıştı! İktidar cephesinde "jet yakıtı" aymazlığı! O ifadeyi kim oraya "lök" diye yerleştirdi

2024-04-30 01:45:00
Bu kadarını Fatih Erbakan bile yapmamıştı! İktidar cephesinde “jet yakıtı” aymazlığı! O ifadeyi kim oraya “lök" diye yerleştirdi

Sorumsuz bürokratlar, “Türkiye, İsrail'e jet yakıtı sattı” iftirasını atanlara, arayıp da bulamayacakları bir “hediye” armağan etti. “Jet yakıtı” tartışmasında tek sorunun, yakından tanıdığı Tayyip Erdoğan'ın böyle bir işe asla müsaade etmeyeceğini çok iyi bildiği halde iftiralara benzin döken Fatih Erbakan'dan ibaret olmadığını belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Mesela, Türkiye, İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke olduğu halde, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı kısıtlama listesinde yer alan maddelerin arasına ‘jet yakıtı’ ifadesini ‘lök’ diye yerleştiren aklı nereye koyacağız?” diye sordu. “Muhalefetin uluslararası politikalardaki sorumsuzluğunu eleştirirken iktidar cephesindeki bu aymazlıkları konuşmayalım mı?” ifadelerini kullanan Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: 

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#1
Foto - Bu kadarını Fatih Erbakan bile yapmamıştı! İktidar cephesinde "jet yakıtı" aymazlığı! O ifadeyi kim oraya "lök" diye yerleştirdi

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda 'Jet yakıtı' iftiralarına şu sözlerle tepki gösterdi:  "İsrail'e jet yakıtı satışı yapıldı iftirası atacak kadar gözlerini kararttılar. 'Jet yakıtı gönderdiler' kadar ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Sizin vicdanınız var mı ya?"  Erdoğan yerden göğe kadar haklı. Zira iftiraya uğrayan yalnızca kendisi değil, Filistin meselesinde onca bedeli göze alıp tavır koyan, medeniyetimizin yükünü omuzlayan Türkiye. 

#2
Foto - Bu kadarını Fatih Erbakan bile yapmamıştı! İktidar cephesinde "jet yakıtı" aymazlığı! O ifadeyi kim oraya "lök" diye yerleştirdi

Öyle ya, ABD'de ve Avrupa başkentlerinde sokaklar, kampüsler İsrail protestolarıyla inlerken, uluslararası arenada Filistin davası denilince parmakla gösterilen Türkiye Cumhurbaşkanı'na yüklenmek kimin işine yarar?  Geçenlerde Ankara'ya gelip, Davos'ta İsrail'e "One minute" diyerek uluslararası diplomasideki psikolojik baskıyı kıran, tarihe geçen Erdoğan'a sarılan Haniye'ye ve temsil ettiği Filistin halkına yaramadığı kesin.  Ancak bu tartışmada tek sorun, yakından tanıdığı Erdoğan'ın böyle bir işe asla müsaade etmeyeceğini çok iyi bildiği halde jet yaktı kampanyasına benzin döken Fatih Erbakan'dan ibaret değil.  Mesela, Türkiye, İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke olduğu halde, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı kısıtlama listesinde yer alan maddelerin arasına "jet yakıtı" ifadesini "lök" diye yerleştiren aklı nereye koyacağız? 

#3
Foto - Bu kadarını Fatih Erbakan bile yapmamıştı! İktidar cephesinde "jet yakıtı" aymazlığı! O ifadeyi kim oraya "lök" diye yerleştirdi

Yalnızca Yeniden Refahlılar değil, sosyal medyada bakanlığın eliyle yayınladığı listeyi okuyan pek çok kişi "işte kanıt" dedi. Yalana itiraz edecekse bile içine yutkundu. Manipülasyon daha da hızlı büyüdü.  Oysa "Jet Yakıtı" ifadesinin yanına parantez içinde "İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı" notu düşülemez miydi?  Tepki gelince yapılan düzeltmelerin bir işe yaramadığını görmüyor musunuz?  Muhalefetin uluslararası politikalardaki sorumsuzluğunu eleştirirken iktidar cephesindeki bu aymazlıkları konuşmayalım mı?”

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