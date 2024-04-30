Bu kadarını Fatih Erbakan bile yapmamıştı! İktidar cephesinde “jet yakıtı” aymazlığı! O ifadeyi kim oraya “lök" diye yerleştirdi

Öyle ya, ABD'de ve Avrupa başkentlerinde sokaklar, kampüsler İsrail protestolarıyla inlerken, uluslararası arenada Filistin davası denilince parmakla gösterilen Türkiye Cumhurbaşkanı'na yüklenmek kimin işine yarar? Geçenlerde Ankara'ya gelip, Davos'ta İsrail'e "One minute" diyerek uluslararası diplomasideki psikolojik baskıyı kıran, tarihe geçen Erdoğan'a sarılan Haniye'ye ve temsil ettiği Filistin halkına yaramadığı kesin. Ancak bu tartışmada tek sorun, yakından tanıdığı Erdoğan'ın böyle bir işe asla müsaade etmeyeceğini çok iyi bildiği halde jet yaktı kampanyasına benzin döken Fatih Erbakan'dan ibaret değil. Mesela, Türkiye, İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke olduğu halde, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı kısıtlama listesinde yer alan maddelerin arasına "jet yakıtı" ifadesini "lök" diye yerleştiren aklı nereye koyacağız?