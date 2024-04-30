2024-04-30 01:45:00 Bu kadarını Fatih Erbakan bile yapmamıştı! İktidar cephesinde “jet yakıtı” aymazlığı! O ifadeyi kim oraya “lök" diye yerleştirdi
Sorumsuz bürokratlar, “Türkiye, İsrail'e jet yakıtı sattı” iftirasını atanlara, arayıp da bulamayacakları bir “hediye” armağan etti. “Jet yakıtı” tartışmasında tek sorunun, yakından tanıdığı Tayyip Erdoğan'ın böyle bir işe asla müsaade etmeyeceğini çok iyi bildiği halde iftiralara benzin döken Fatih Erbakan'dan ibaret olmadığını belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Mesela, Türkiye, İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke olduğu halde, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı kısıtlama listesinde yer alan maddelerin arasına ‘jet yakıtı’ ifadesini ‘lök’ diye yerleştiren aklı nereye koyacağız?” diye sordu. “Muhalefetin uluslararası politikalardaki sorumsuzluğunu eleştirirken iktidar cephesindeki bu aymazlıkları konuşmayalım mı?” ifadelerini kullanan Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: