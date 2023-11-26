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Spor
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Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

2023-11-26 19:17:11
Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

SON DAKİKA: Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'de 13. haftada oynanan Alanyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından moraller yerinde. Sarı-kırmızılılarda sergilenen futbol ve istek büyük beğeni topladı. Galatasaray'da şimdi ise gözler Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada ise devre arası takıma yapılacak takviyeler gündeme geldi. İşte Erden Timur'un bizzat ilgilendiği 2 dünya yıldızı... GS SPOR HABERLERİ

#1
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini Mertens (2), Icardi ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

#3
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Galatasaray'da özellikle sergilenen futbol büyük beğeni topladı.

#4
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirirken kadroya almadı.

#5
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ise mücadeleye yedek başladı.

#6
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Galatasaray'da şimdi gözler Manchester United maçına çevrildi.

#7
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

A Spor'a göre; Sarı-kırmızılılarda mutlak hedef gruptan çıkma adına 3 puan olarak belirlendi.

#8
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur ise transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

#9
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Timur, hücum hattına ve orta sahaya takviye için düğmeye bastı.

#10
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Sarı-kırmızılılarda bu hamleler özellikle Şampiyonlar Ligi'deki grup aşamasının ardından netlik kazanacak.

#11
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Galatasaray'da buna göre listede öne çıkan 2 isim oldu.

#12
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

BURUK'UN HAYALİ: MARCOS ALONSO

#13
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana sol bek krizi sürerken Buruk'un Alonso ismi üzerinde ısrarcı olduğu iddia edildi.

#14
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

İspanyol ekibi Barcelona'da istediği süreyi bulamayan yıldız oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya formasıyla yer almak için daha fazla forma giyebileceği takıma gitmek istiyor.

#15
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Alonso'nun devre arasında Katalan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

#16
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

32 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

#17
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Alonso'nun sözleşmesinde 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

#18
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

HÜCUMA BİR SKORER DAHA: MEMPHIS DEPAY

#19
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Galatasaray'ın sezon başında da gündemine gelen Depay için devre arasında yeniden hamle yapılacak.

#20
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Sarı-kırmızılıarda Başkan Vekili Erden Timur'un da bu transferde oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi.

#21
Foto - Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?

Depay bu sezon Atletico Madrid formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı. Hollandalı yıldız bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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