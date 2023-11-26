2023-11-26 19:17:11 Bu kaçıncı yıldız gelecek! Yok artık dedirtecek transferler Ocak'ta: Tehlike kapıda mı?
SON DAKİKA: Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'de 13. haftada oynanan Alanyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından moraller yerinde. Sarı-kırmızılılarda sergilenen futbol ve istek büyük beğeni topladı. Galatasaray'da şimdi ise gözler Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada ise devre arası takıma yapılacak takviyeler gündeme geldi. İşte Erden Timur'un bizzat ilgilendiği 2 dünya yıldızı... GS SPOR HABERLERİ