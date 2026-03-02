“Bu işin ustası Türkler” deyip karar aldılar! Dev savaş gemisini bize modernize ettirecekler
Türkiye, savunma sanayiindeki gücünü Güney Asya’ya taşıyarak Bangladeş Donanması’na ait Halid bin Velid fırkateyninin modernizasyonu için 55 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında gemiye Türk üretimi silah, sensör ve elektronik harp sistemleri entegre edilerek tüm testler Türkiye’de gerçekleştirilecek. Bu iş birliğinin yanı sıra Bangladeş’in Türkiye’den T129 ATAK helikopteri tedarik etmeye hazırlandığı iddiaları da savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.