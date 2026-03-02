  • İSTANBUL
"Bu işin ustası Türkler" deyip karar aldılar! Dev savaş gemisini bize modernize ettirecekler
"Bu işin ustası Türkler" deyip karar aldılar! Dev savaş gemisini bize modernize ettirecekler

Türkiye, savunma sanayiindeki gücünü Güney Asya’ya taşıyarak Bangladeş Donanması’na ait Halid bin Velid fırkateyninin modernizasyonu için 55 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında gemiye Türk üretimi silah, sensör ve elektronik harp sistemleri entegre edilerek tüm testler Türkiye’de gerçekleştirilecek. Bu iş birliğinin yanı sıra Bangladeş’in Türkiye’den T129 ATAK helikopteri tedarik etmeye hazırlandığı iddiaları da savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Foto - "Bu işin ustası Türkler" deyip karar aldılar! Dev savaş gemisini bize modernize ettirecekler

BD Military tarafından yapılan habere göre Türkiye, Bangladeş ile yapılan hükümetler arası bir (G2G) anlaşma kapsamında Bangladeş Donanması’na ait Halid bin Velid fırkateynini modernize edecek. Toplam değeri 650 crore BDT (yaklaşık değeri 55 milyon dolar) olan modernizasyonun Türkiye’de yapılması öngörülüyor. Bu modernizasyon, Bangladeş’in kara, hava ve deniz alanında uygulamaya koyduğu 2030 Hedefi’nin bir parçası olarak görülmekte. Bahse konu modernizasyon ile Bangladeş, deniz güvenliğini güçlendirme, deniz muharebe kabiliyetini artırma ve Bengal Körfezi ile Hint Okyanusu’ndaki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor.

Foto - "Bu işin ustası Türkler" deyip karar aldılar! Dev savaş gemisini bize modernize ettirecekler

Geminin Türk savunma sanayii şirket(ler)i tarafından modernizasyonu ve sonrasında test aşamalarının da Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Modernizasyon kısmında geminin hangi kısımlarının modernize edileceği, program kapsamında hangi şirket(ler)in yer alacağı ya da programın hedef bitiş tarihine dair bir bilgi ise açıklanmadı. Ancak gemiye Türk savunma sanayii üretimi silah, sensör ve elektronik harp sistemlerinin entegre edileceği BD Military’nin haberinde yer almakta.

Foto - "Bu işin ustası Türkler" deyip karar aldılar! Dev savaş gemisini bize modernize ettirecekler

Geçtiğimiz Ocak ayında BD Military tarafından yapılan haberde Bangladeş’in Türkiye’den 6 adet T129 ATAK helikopteri tedarik edeceği iddia edilmişti. Bu gelişme, TUSAŞ Uçuş Testleri Direktörü Arif Ateş’in 13 Ocak 2026’da Dakka Kışlası’nda Korgeneral SM Kamrul Hassan’ı nezaket ziyaretinde bulunmasının ardından paylaşılmıştı.

Foto - "Bu işin ustası Türkler" deyip karar aldılar! Dev savaş gemisini bize modernize ettirecekler

Habere göre Dakka’daki görüşmede her iki taraf ikili fırsatları ve savunma iş birliğini geliştirme yolları konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu. Bangladeş yetkililerine göre görüşmede özellikle Türkiye’den teknoloji transferi, personel eğitimi ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri ile savunma sanayii alanında uzun vadeli ortaklık da dahil olmak üzere geniş iş birliği olanakları gündem maddeleri arasında yer almıştı.

Erçelik

Hayırlı olsun. Stratejik açıdan çok güzel bir hamle.
