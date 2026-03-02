“Bu işin ustası Türkler” deyip karar aldılar! Dev savaş gemisini bize modernize ettirecekler

BD Military tarafından yapılan habere göre Türkiye, Bangladeş ile yapılan hükümetler arası bir (G2G) anlaşma kapsamında Bangladeş Donanması’na ait Halid bin Velid fırkateynini modernize edecek. Toplam değeri 650 crore BDT (yaklaşık değeri 55 milyon dolar) olan modernizasyonun Türkiye’de yapılması öngörülüyor. Bu modernizasyon, Bangladeş’in kara, hava ve deniz alanında uygulamaya koyduğu 2030 Hedefi’nin bir parçası olarak görülmekte. Bahse konu modernizasyon ile Bangladeş, deniz güvenliğini güçlendirme, deniz muharebe kabiliyetini artırma ve Bengal Körfezi ile Hint Okyanusu’ndaki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor.