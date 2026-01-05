Bu isim gelirse başka bir seviye atlar takım: Fenerbahçe'nin gözdesi idmanlara çıkmıyor

Duranville patlayıcı hızı ve çevikliği ile tanınan bir oyuncu. Hem topsuz oyunda hem de Fenerbahçe'nin ihyitacı olan dar alanlarda rakiplerini eksiltebilir. Yüksek hızda bile topu vücuduna yakın tutabilmesi 19 yaşındaki kanat oyuncusunun daha değerli kılan bir özellik.