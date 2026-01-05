  • İSTANBUL
Bu isim gelirse başka bir seviye atlar takım: Fenerbahçe'nin gözdesi idmanlara çıkmıyor
Emrah Savcı

Bu isim gelirse başka bir seviye atlar takım: Fenerbahçe'nin gözdesi idmanlara çıkmıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu yönünde haberler çıkan Julien Duranville, olası transferi nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

#1
Foto - Bu isim gelirse başka bir seviye atlar takım: Fenerbahçe'nin gözdesi idmanlara çıkmıyor

Ara transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ilk transferini Samsunspor'dan Musaba ile yapmıştı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden birinin de Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki yıldız adayı Julien Duranville olduğu iddia edilmişti.

#2
Foto - Bu isim gelirse başka bir seviye atlar takım: Fenerbahçe'nin gözdesi idmanlara çıkmıyor

Julien Duranville'in Borussia Dortmund'dan ayrılması giderek daha olası hale geliyor...Alman basınından Sky'a göre oyuncu ile ilgilenen kulüpler var. Eski kulübü RSC Anderlecht potansiyel talipler arasında yer alıyor. Son zamanlarda Sevilla FC ile ilgili yeni bir ipucu ortaya çıktı.

#3
Foto - Bu isim gelirse başka bir seviye atlar takım: Fenerbahçe'nin gözdesi idmanlara çıkmıyor

Yine aynı habere göre, Duranville takımın antrenmanlarına son günlerde sınırlı bir şekilde katıldı. 19 yaşındaki oyuncu, sakatlanma riskini en aza indirmek için antrenmanlardan bilerek çıkarıldı.

#4
Foto - Bu isim gelirse başka bir seviye atlar takım: Fenerbahçe'nin gözdesi idmanlara çıkmıyor

Duranville patlayıcı hızı ve çevikliği ile tanınan bir oyuncu. Hem topsuz oyunda hem de Fenerbahçe'nin ihyitacı olan dar alanlarda rakiplerini eksiltebilir. Yüksek hızda bile topu vücuduna yakın tutabilmesi 19 yaşındaki kanat oyuncusunun daha değerli kılan bir özellik.

