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Ekonomi
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Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

2024-01-23 01:14:35
Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisi her geçen gün artırırken bu kez iki ünlü firmadan gelen haber herkesi şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Dünya genelinde yaşanan iflas silsilesi bitmek bilmiyor.

#2
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Şimdi ise İsrail-Filistin savaşı piyasaları karıştırdı. Ekonomik kriz dünya devlerini köşeye sıkıştırdı.

#5
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Bu kez Türkiye'nin Bursa ilinde ünlü iki dev şirket iflas etti.

#6
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Bursahakimiyet'te yer alan habere göre, Mudanya'da faaliyet gösteren Diringle Otel Turizm Limited Şirketi ve Nilüfer'de asansör üreten Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti.

#7
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından alınan kararda, "Davacılar Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: (1791306973Vergi No. ),(0179130697300001 Mersis No. ), İlter Atalay ( 37435717074 TC.) ve Diringle Otel Turizm Limited Şirketi (4111021366 Vergi No )(0411102136600001 Mersis No)'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine, davacı Bursa Ticaret Sicilinin 108918 sicil numarasında kayıtlı Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: (1791306973Vergi No. ),(0179130697300001 Mersis No. )'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 16/01/2024 tarih ve saat 14:25 itibariyle iflasına davacı Bursa Ticaret Sicilinin 117137 sicil numarasında kayıtlı Diringle Otel Turizm Limited Şirketi (4111021366 Vergi No ),(0411102136600001 Mersis No)'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 16/01/2024 tarih ve saat 14:25 itibariyle iflasına, iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, Konkordato Komiseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Kararın İİK 288.Maddesi uyarınca ilan olunur." ifadeleri kullanıldı.

#8
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

İflas kararlarını Bursa İflas Müdürlüğü duyurdu. İflas Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

#9
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Müflisin Adı ve Adresi: Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Vergi No: 1791306973 Ticaret Sicil No : 108918 Minareliçavuş Mah Çelik(290)Cad.No:1 Nilüfer / BURSA Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16/01/2024 tarih ve 2023/835 esas sayılı ilamı ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 14:25'de açılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#10
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Müflisin Adı ve Adresi: Diringle Otel Turizm Limited Şirketi Vergi No: 4111021366 Ticaret Sicil No : 117137 Tirilye Mh. Garaj Meydanı Sk. No:3/1 Mudanya / BURSA Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Diringle Otel Turizm Limited Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16/01/2024 tarih ve 2023/835 sayılı ilamları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 14:25'de açılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#11
Foto - Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

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