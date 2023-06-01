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Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

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Sağlık
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Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

2023-06-01 03:27:38
Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Beslenme sağlık açısından çok önemlidir. Özellikle tüketilen bazı içecekler böbrekleri iflas ettiriyor.

#1
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Asitli içecekler ve enerji içecekleri sıklıkla tüketiliyor. İçerisinde bulunan kafein ve şekerle dolup taşan enerji içecekleri, ilk birkaç yudumdan itibaren vücudunuza anında enerji veriyor. Ancak bu enerji vücut için fazlasıyla zarar taşıyor. Enerji içeceklerinin (kafein veya guarana gibi uyarıcılar içeren tatlı, gazlı içecekler) tüketimi , iyi bilinen yan etkilerine rağmen gençlerde oldukça yüksek olmaya devam ediyor. Sağlık uzmanları, içeceklerin sağlığa zararlı etkileri hakkında uyarılarda bulunarak anne ve babalara ekstra uyanık olmaları gerektiğini söylüyor.

#2
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Yapılan yeni araştırmalar, çocuklarda ve ergenlerde aşırı enerji içeceği tüketimi ile kalp, sinir sistemi, karaciğer ve böbrekleri etkileyen ciddi sağlık riskleri yaşama olasılığı arasında doğrudan bağlantılar kurdu. Bir ilkokul öğrencisinin 355 ml gazlı tatlı içecek içtikten sonra "kalp krizi" geçirerek midesini pompalatmak zorunda kaldı.

#3
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Nutrients dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, özellikle kafein içerenler olmak üzere aşırı miktarda enerji içeceği tükettiklerini bildiren reşit olmayan çocukların, özellikle önceden tıbbi durumları varsa veya uyarıcı ilaçlar kullanıyorlarsa, sağlıkları üzerinde ciddi etkiler gördüklerini buldu.

#4
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Araştırmacılar, enerji içeceği tüketimiyle ilgili olumsuz sağlık olayları bildiren 18 yaşın altındaki 18 çocuk ve ergen üzerinde çalıştı. Bunların neredeyse yarısı (yüzde 45), kardiyak aritmi ve arteriyel hipertansiyon (akciğerlerdeki ve kalbin sağ tarafındaki arterleri etkileyen yüksek tansiyon) dahil olmak üzere kardiyovasküler sistemlerinde yan etkiler yaşadı.

#5
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Bazıları ayrıca akut koroner arter vazospazmı (kalbinizin atardamarları aniden kasılarak spazmlara neden olduğunda) ve kalbinize kan sağlayan bir koroner arterin duvarında bir yırtık göründüğünde spontan koroner arter diseksiyonu yaşadı.

#6
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Bazı vakalarda, gençlerde önceden var olan sağlık sorunları veya potansiyel tetikleyiciler bulunurken, birkaç vakada, başka tetikleyiciler veya tıbbi durumlar olmaksızın birkaç gün boyunca büyük miktarlarda enerji içeceği tüketiminden sonra kardiyovasküler yan etkiler meydana geldi.

#7
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Makul miktarda kafeinli enerji içeceği tüketiminden sonra bir spontan koroner arter diseksiyonu vakası meydana geldi.

#8
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Araştırmacılar, bu kardiyovasküler yan etkileri, katılımcıların kan basıncını yükselttiklerini buldukları enerji içeceklerindeki yüksek kafein içeriğine bağladılar. "Yüksek şeker içeriği nedeniyle, enerji içeceklerinin kronik alımı, şeker metabolizması bozukluklarına ve aşırı kiloya yol açabilir, sonuçta uzun vadeli kardiyovasküler [koşulları] artırır" diye eklediler.

#9
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

18 katılımcının yüzde otuz üçü de sinir sistemlerinin gazlı enerji içeceklerinden etkilendiğini gördü. Araştırmacılar, enerji içeceklerinin nöropsikiyatrik etkilerinin büyük ölçüde yeterince araştırılmadığını, ancak kafeinli enerji içeceklerinin kronik tüketiminin panik ataklar, psikotik nöbetler, aşırı uyarılabilirlik ve baş ağrıları ile bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü belirtti .

#10
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Ayrıca beyin gelişimini olumsuz etkileyerek uykusuzluğa, dikkat eksikliği bozukluğuna ve hiperaktiviteye yol açtığına inanılıyor.

#11
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

18 çocuktan ikisi karaciğerlerinde yan etkiler yaşadı ve araştırmacılar bunu enerji içeceklerinin niasin ve büyük miktarlarda şeker içermesine bağladılar. Araştırmacıların analizine dahil edilen 17 yaşındaki bir erkek çocuk, içeceklerdeki yüksek miktarda taurin nedeniyle akut böbrek yetmezliği yaşadı.

#12
Foto - Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Araştırmacılar, bilinçli seçimler yapmalarına ve sağlıklarına olumsuz etkileri önlemelerine yardımcı olmak için küçüklerin enerji içeceği tüketiminin potansiyel tehlikeleri konusunda eğitilmesi gerektiği sonucuna vardı.

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