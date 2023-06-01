Bu içecekler böbrekleri tüketiyor

Asitli içecekler ve enerji içecekleri sıklıkla tüketiliyor. İçerisinde bulunan kafein ve şekerle dolup taşan enerji içecekleri, ilk birkaç yudumdan itibaren vücudunuza anında enerji veriyor. Ancak bu enerji vücut için fazlasıyla zarar taşıyor. Enerji içeceklerinin (kafein veya guarana gibi uyarıcılar içeren tatlı, gazlı içecekler) tüketimi , iyi bilinen yan etkilerine rağmen gençlerde oldukça yüksek olmaya devam ediyor. Sağlık uzmanları, içeceklerin sağlığa zararlı etkileri hakkında uyarılarda bulunarak anne ve babalara ekstra uyanık olmaları gerektiğini söylüyor.