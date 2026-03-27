Bu herkesi şaşırttı! Sadettin Saran düğmeye bastı: 4 isimden 46 milyon euro gelir
Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi şimdiden düğmeye bastı bile...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında dört futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetimin, ayrılık kararı aldığı isimler için bonservis beklentilerini de netleştirdiği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesinde önemli transfer hamleleri yapması beklenen Fenerbahçe’de, bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel oyuncular gündemdeki yerini koruyor. Başkan Saran ve kurmaylarının bu doğrultuda dört futbolcuyla vedalaşma kararı aldığı iddia edildi.

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan yönetimin, belirlenen dört oyuncuyla yolları ayırarak bu bölgelerde yeni transferlere yönelmeyi hedeflediği belirtildi. İddialara göre sezon sonunda takıma veda edecek isimler Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred ve Edson Álvarez olacak.

Sarı-lacivertli kulübün 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Oosterwolde için 25 milyon euro civarında gelir hedeflediği ifade edildi. 8 milyon euroya transfer edilen Archie Brown’un ise yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bedelle elden çıkarılması planlanıyor.

Brezilya ekiplerinin ilgisinin bulunduğu öne sürülen Fred için 5 ila 6 milyon euro arasında bir bonservis beklendiği aktarıldı. Sezon başında kiralık olarak takıma dahil edilen Edson Álvarez’in satın alma opsiyonunun ise kullanılmayacağı belirtildi.

