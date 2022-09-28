2022-09-28 14:46:26 Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor
Herkes kaçınılmaz olan yaşlanmadan elinden geldiğince kaçınmaya çalışıyor. Birçok krem, bakım ürünü gibi birbirinden farklı kozmetikten yardım almak ise hepimizin yaptığı ilk şeylerden biri. İnternette de 'Yaşlandıran alışkanlıklar nelerdir? Nasıl genç kalınır? Yaşlanma nasıl durdurulur?' soruları sıklıkla aratılıyor. Fakat farkında olmadan günlük hayattaki bazı alışkanlıklar da yaşlanmaya neden oluyor. İşte o alışkanlıklar...