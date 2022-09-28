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Sağlık
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Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

2022-09-28 14:46:26
Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

Herkes kaçınılmaz olan yaşlanmadan elinden geldiğince kaçınmaya çalışıyor. Birçok krem, bakım ürünü gibi birbirinden farklı kozmetikten yardım almak ise hepimizin yaptığı ilk şeylerden biri. İnternette de 'Yaşlandıran alışkanlıklar nelerdir? Nasıl genç kalınır? Yaşlanma nasıl durdurulur?' soruları sıklıkla aratılıyor. Fakat farkında olmadan günlük hayattaki bazı alışkanlıklar da yaşlanmaya neden oluyor. İşte o alışkanlıklar...

#1
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

Günlük aktivitelerinizi değiştirmek, aslında gençlik sırrınız olabilir. Basit bir gözlük veya pipet kullanma alışkanlığı bile erken yaşlılığın önüne geçmenin yolu olabilir. Peki bu konuda neler yapılmalı? İşte cevabı…

#2
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

HER GÜN PİPET KULLANMAMALI Plastik pipetler sadece çevreye zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda yüzümüzde de erken yaşlanma sebeplerinden biridir.

#3
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

Bilim insanları, pipet kullanımının dudak çevresinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu nasıl desteklediğini gösterdi. Ayrıca, aynı kasları tekrar tekrar kasmak kolajeni zamanla bozabilir ve bu da sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir.

#4
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

ŞEKER VE HAMUR İŞİ TÜKETİMİ Araştırmacılara göre, hamur işleri ve diğer tatlılar genellikle fazla şeker ve yağ içerir ve bu da kilo alımına ve ağız sağlığının bozulmasına katkıda bulunur.

#5
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

Sağlıksız mikrobiyotayı teşvik etmenin yanı sıra şeker, proinflamatuardır. Bu özellikler kişinin yaşlanmasını hızlandırarak yorgun, şişkin ve kırışık görünmenize neden olabilir.

#6
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

UYKUSUZLUK Bilimsel araştırmalara göre; her gece 7 saatten az uyumak, ömrü kısaltan bir alışkanlık. Ayrıca sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı göstermenize neden olabilir. İlk olarak; uykusuzluk, bir günü tamamlamak için gereken fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın eksilmesine, kişisel ve mesleki başarıyı büyük bir düşüşe neden olabilir. Ayrıca, yetersiz uyku vücuda, özellikle de kalbe ve beyne zarar veriyor.

#7
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMA ALIŞKANLIĞI Dışarda güneş çok yakıcı değilmiş gibi görünse de sürekli güneş gözlüğü takmayı alışkanlık hale getirmeniz oldukça önemli. Gözlerin güneşten korunması, görme yetisininkorunmasına yardımcı olur. Ayrıca yoğun ışıkta sık sık gözlerini kısmak, göz ve alın çevresinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu hızlandırır.

#8
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

Güneşlenme sonucunda kendine özgü bir ışıltı vermesi nedeniyle, bronzlaşma oldukça popüler hale geldi. Ancak uzun süre güneşe maruz kalma veya solaryum özellikle göz çevresinde pigmentasyon düzensizliklerine neden olabilir.

#9
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

ŞOK DİYET UYGULAMALARI Şok diyetler, çekiciliğine rağmen asla iyi bir fikir değildir. Kalıcı bir çözüm değildir. Araştırmaya göre, hızlı diyet, enerji seviyelerini düşürdüğü, odaklanmayı bozduğu ve depresyona neden olduğu için kendinizi daha yaşlı hissetmenize neden olabilir.

#10
Foto - Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

Cildin kilo vermeye tepki verememesi de kırışıklara ve sarkmalara neden olabilir. Kilo kontrolü, sağlık için çok önemlidir, ancak her hafta 1 veya 2 kilodan fazla düşürmeye çalışmamalısınız.

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