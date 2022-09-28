Bu hatayı sakın yapmayın! Tek seferde ömürden 10 yıl çalıyor

UYKUSUZLUK Bilimsel araştırmalara göre; her gece 7 saatten az uyumak, ömrü kısaltan bir alışkanlık. Ayrıca sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı göstermenize neden olabilir. İlk olarak; uykusuzluk, bir günü tamamlamak için gereken fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın eksilmesine, kişisel ve mesleki başarıyı büyük bir düşüşe neden olabilir. Ayrıca, yetersiz uyku vücuda, özellikle de kalbe ve beyne zarar veriyor.