2024-01-09 15:11:08 Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı
Meksika'da 4.5 km’lik hamur işiyle Guinness rekorunu kırdılar.
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Meksika'da 4.5 km’lik hamur işiyle Guinness rekorunu kırdılar.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da geleneksel bir unlu mamul olan “Krallar Galetası/Halkası” (Rosca de Reyes), 4.5 km uzunluğuyla Guinness Dünya Rekorunu kırdı.
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