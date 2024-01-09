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Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

2024-01-09 15:11:08
Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

Meksika'da 4.5 km’lik hamur işiyle Guinness rekorunu kırdılar.

#1
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da geleneksel bir unlu mamul olan “Krallar Galetası/Halkası” (Rosca de Reyes), 4.5 km uzunluğuyla Guinness Dünya Rekorunu kırdı.

#2
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

#3
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

#4
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

#5
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

#6
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

#7
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

#8
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

#9
Foto - Bu hamur işi Guinness rekoru kırdı

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