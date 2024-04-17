Bu güzelliği görmek için akın akın gittiler

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin Türkiye’de doğal yaşamın ve yaban hayatının korunduğu en özel alanlardan birisi olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti hem şehrimiz hem ülkemiz için önemli bir nokta. Yaban hayatının koruma altında olduğu ve bu kapsamda tüm tedbirlerin uygulandığı bu özel alanı ülkemizde ve yurt dışında daha çok insanın görmesini haberdar olmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak doğa harikası bölgenin korunmasını sağlamanın yanında misafirlere de en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içindeyiz. Özellikle kuş gözlemcilerin, fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bölge özelikle ilkbaharda yemyeşil ve çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuştu. Kıymetli hemşehrilerimi ve kentimize il dışından gelen yerli ve yabancı turistleri mutlaka Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.