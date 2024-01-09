2024-01-09 19:33:10 Bu gelenek Irak’ta yaşatılmaya devam ediyor
Irak'ta taşlı yüzük ve tesbih kültürü yıllardır yaşatılmaya devam ediyor.
Irak'ta taşlı yüzük ve tesbih kültürü yıllardır yaşatılmaya devam ediyor.
Irak'ta insanların yıllardır en önemli aksesuarlarından biri olan taşlı yüzük, tesbih ve tesbihçilik kültürü, yaşatılmaya devam ediyor.
Başkent Bağdat'ta tezgahlarını açan tesbih ve yüzük satıcıları, oltu taşından kehribara, eski dönemlere ait taş, gümüş yüzükler ve tesbihlerden farklı çeşitlere kadar çok sayıda ürünü sergiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23