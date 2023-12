Bu fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı! Aralarında sadece birkaç santim vardı! İşte o hayrete düşüren kare

Her ne kadar tuhaf görünse de bu durum, yabani yılanların sıklıkla dolaştığı hayvan barınaklarında sıkça görülen bir olaydır. Donovan, iki hayvanın 70 dönümlük arazide düzenli olarak bir arada yaşadığını söyledi. Yahoo News Australia'ya "Bu oldukça çılgınca" dedi. "Son on yıldır tavuk kümeslerimizin her yerinde keseli sıçanlar yaşadık ve orada da yaşayan çok sayıda pitonumuz var. Keseli sıçanlar, gün boyunca orada barınıyor ve pitonlar da aynısını yapıyor. Onlar bir arada yaşıyorlar ve biz onları kendi hallerine bırakıyoruz." dedi.