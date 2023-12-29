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Bu fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı! Aralarında sadece birkaç santim vardı! İşte o hayrete düşüren kare

2023-12-29 12:10:43
Bu fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı! Aralarında sadece birkaç santim vardı! İşte o hayrete düşüren kare

Doğada hiç alışılmadık bir fotoğraf çekildi, fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı. Dakikalarca yan yana durup dinlenen keseli sıçan ile yılan görenleri hayrete düşürdü. Normalde keseli sıçanı saniyeler içinde ham diye yutması gereken yılan, öylece durup çevreyi izlemeye devam etti. Küçük hayvanlarla beslenen yılanın beslenme zamanı olmadığı, keseli sıçanı yemediği söylendi.

#1
Foto - Bu fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı! Aralarında sadece birkaç santim vardı! İşte o hayrete düşüren kare

Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde bulunan bir mülkte görülmemiş bir manzara, küçük bir fırça kuyruklu keseli sıçanın beklenmedik bir adayla arkadaş olduğunu gören izleyicileri şaşkına çevirdi. Güney kıyısındaki Jervis Körfezi'ndeki bir hayvan barınağında bulunan tavuk kümesinin sahibi Belinda Donovan, keseli hayvanın Çarşamba günü sıcaktan kaçtığını ve bir şekilde kendisine istenmeyen bir oda arkadaşı bulmayı başardığını fark etti.

#2
Foto - Bu fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı! Aralarında sadece birkaç santim vardı! İşte o hayrete düşüren kare

Mudgeroo Emu Çiftliği ve Hayvan Barınağı'nın Facebook sayfasında paylaşılan bir fotoğrafta, iri gözlü hayvan, dev bir elmas pitonun yanında, sadece birkaç santimetre uzakta dinlenirken görülüyor. Zehirli olmamasına ve insanlar için tehlikeli olmamasına rağmen yılan, diğerleri gibi keseli sıçanlarla ve diğer küçük hayvanlarla beslenir, bu nedenle beslenme zamanı olmadığı sürece onları genellikle yan yana göremezsiniz.

#3
Foto - Bu fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı! Aralarında sadece birkaç santim vardı! İşte o hayrete düşüren kare

Her ne kadar tuhaf görünse de bu durum, yabani yılanların sıklıkla dolaştığı hayvan barınaklarında sıkça görülen bir olaydır. Donovan, iki hayvanın 70 dönümlük arazide düzenli olarak bir arada yaşadığını söyledi. Yahoo News Australia'ya "Bu oldukça çılgınca" dedi. "Son on yıldır tavuk kümeslerimizin her yerinde keseli sıçanlar yaşadık ve orada da yaşayan çok sayıda pitonumuz var. Keseli sıçanlar, gün boyunca orada barınıyor ve pitonlar da aynısını yapıyor. Onlar bir arada yaşıyorlar ve biz onları kendi hallerine bırakıyoruz." dedi.

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