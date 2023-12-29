2023-12-29 12:10:43 Bu fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı! Aralarında sadece birkaç santim vardı! İşte o hayrete düşüren kare
Doğada hiç alışılmadık bir fotoğraf çekildi, fotoğrafı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı. Dakikalarca yan yana durup dinlenen keseli sıçan ile yılan görenleri hayrete düşürdü. Normalde keseli sıçanı saniyeler içinde ham diye yutması gereken yılan, öylece durup çevreyi izlemeye devam etti. Küçük hayvanlarla beslenen yılanın beslenme zamanı olmadığı, keseli sıçanı yemediği söylendi.