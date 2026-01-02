Maşallah! Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştı.
Kar yağışı Beytüşşebap ilçesinde aralıklarla devam ediyor.
Beytüşşebap Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması ve açılanların da tekrar kapanmaması için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor.
Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ekiplerin iş makineleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğü, buna rağmen zaman zaman ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi.
Acil hasta durumlarında ambulanslara eskortluk yapılarak köy yollarının açıldığı, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldığı kaydedildi.
Öte yandan, yoğun karın ağırlığıyla bazı bölgelerde elektrik direkleri devrildiği, arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23