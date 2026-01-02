  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes “Gerisi gelir” diyor

Milyonların gözü 5 Ocak’ta! Emekli ve memur zammında nefesler tutuldu: Mehmet Şimşek’in işaret ettiği o rakam maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi

Geri adım atmaya niyeti yok bu alçağın... Rafa Silva'dan Beşiktaş'a flaş teklif: Alacaklarımdan...

Halk sokaklara dökülmüştü: İran İHA'ları oraya yolladı

Emekli olmaya niyeti yok! Ronaldo’yu bırak Fabio’ya bak

Yönetim scout'ları oraya yolladı ve iş bitmek üzere... Fenerbahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!

Emlak vergisinde kiritik detay: Bu ayrıntıyı kaçıran fazla ödeyecek!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2026 kararı!

Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Azerbaycan’ın yaptığı tarihi sıçrama ağızları açık bıraktı! Bir yıl içinde oldu, rakam inanılmaz
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Maşallah! Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu
DHA Giriş Tarihi:

Maşallah! Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştı.

#1
Foto - Maşallah! Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Kar yağışı Beytüşşebap ilçesinde aralıklarla devam ediyor.

#2
Foto - Maşallah! Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Beytüşşebap Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması ve açılanların da tekrar kapanmaması için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor.

#3
Foto - Maşallah! Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ekiplerin iş makineleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğü, buna rağmen zaman zaman ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi.

#4
Foto - Maşallah! Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Acil hasta durumlarında ambulanslara eskortluk yapılarak köy yollarının açıldığı, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldığı kaydedildi.

#5
Foto - Maşallah! Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Öte yandan, yoğun karın ağırlığıyla bazı bölgelerde elektrik direkleri devrildiği, arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?
Gündem

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’ye gidip yabancı mercilere Türkiye’yi şikayet ettiği görüntüler ile rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinan..
Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Gündem

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Abant Gölü Milli Parkı'nda sıcaklık eksi 21,3 dereceye kadar düştü. Böylece Bolu, Türkiye'nin en soğuk kenti olarak kayıtlara geçti. ..
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor
Ekonomi

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor. Daha önce Sivas, Konya ve Adıyaman'da iştirakle..
DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor
Gündem

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü gazetesinde yayımlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karışan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23