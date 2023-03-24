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Yaşam
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Bu evde bir 'terslik' var

2023-03-24 16:22:08
Bu evde bir 'terslik' var

Samsun Canik'te açılan Ters Ev, vatandaşların ilgi odağı oldu.

#1
Foto - Bu evde bir 'terslik' var

Samsun'da baş döndüren ‘Canik Ters Ev’ açıldı. Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, vatandaşların eğlenceli ve unutulmaz anılarına ev sahipliği yapacak olan ve açılışı heyecanla beklenen ‘Canik Ters Ev’ ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hasköy Mahallesi’nde bulunan Canik Meşe Orman Park içerisinde yapımı tamamlanan Canik Ters Ev, özenle yapılan iç ve dış ters mimari yapısı, ilgi çeken yapısı ve özel fotoğraf ve video çekme alanlarıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Ters Ev’in şehir içinden ve şehir dışından birçok ziyaretçiyi ağırlayacağını belirterek, ilçe turizmin gelişmesinde önemli katkısı olacağını söyledi. Canik Ters Ev Ramazan ayı boyunca saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek.

#2
Foto - Bu evde bir 'terslik' var

Canik Ters Ev’de çocuklar ve gençlerin için özel eğlence alanları bulunduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Ters Evimizin içerisinde bulunan tüm alanları ters konsept şeklinde özel olarak tasarladık. Evimizin iç kısımlarında ve duvar alanlarında özel fotoğraf alanları oluşturduk. Çocuklarımız ve gençlerimizin doyasıya eğleneceği, ailelerimizin keyifli zamanlar geçirileceği, fotoğraflar ve videolarla birçok anı biriktireceği bir projemizi daha ilçemize kazandırdık” dedi.

#3
Foto - Bu evde bir 'terslik' var

Canik Ters Ev’de teras alanı oluşturulduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Ters Evimizin hemen üst katına ziyaretçilerimiz için teras alanı oluşturduk. Bu alanda ziyaretçilerimiz eşsiz Samsun manzarasıyla bir araya gelecek. Ziyaretçilerimiz teras alanı içerisine konumlandırdığımız gözetleme alanlarında bulunan dürbünlerle ilçemiz ufuk çizgisinden başlayarak şehrimiz gözlemleyebilecek. Canik Ters Evimiz şehrimize, ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu evde bir 'terslik' var

Canik Meşe Orman Park içerisinde yer alan ‘Canik Ters Ev’ Ramazan ayı boyunca Pazartesi günleri hariç 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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