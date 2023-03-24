Bu evde bir 'terslik' var

Samsun'da baş döndüren ‘Canik Ters Ev’ açıldı. Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, vatandaşların eğlenceli ve unutulmaz anılarına ev sahipliği yapacak olan ve açılışı heyecanla beklenen ‘Canik Ters Ev’ ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hasköy Mahallesi’nde bulunan Canik Meşe Orman Park içerisinde yapımı tamamlanan Canik Ters Ev, özenle yapılan iç ve dış ters mimari yapısı, ilgi çeken yapısı ve özel fotoğraf ve video çekme alanlarıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Ters Ev’in şehir içinden ve şehir dışından birçok ziyaretçiyi ağırlayacağını belirterek, ilçe turizmin gelişmesinde önemli katkısı olacağını söyledi. Canik Ters Ev Ramazan ayı boyunca saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek.