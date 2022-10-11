‘Bu durum içimi acıttı, ağlayacaktım’ 7 Yılda Böyle Yok Oldu

"Çapa ve zincir yok ediyor" Yıllardır bu çayırların korunması noktasında yetkililere çağrıda bulunduğunun altını çizen Gökoğlu, “Denizi, ekmeğini denizden kazananlar bilir. Ancak oraya ekmeğini denizden kazananların da dikkat etmediğini görüyoruz. O bölgelere tonozlama, şamandıralama dönemi geldi de geçiyor bile. Tekneler oraya gitsin ama çapa atmasın. Teknelere tonoz atılıp, tekneler kurulan şamandıralara bağlansın istiyoruz. Atılan çapa ve zincirle çayırlar hem eziliyor hem de kökünden biçiliyor