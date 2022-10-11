2022-10-11 15:47:15 ‘Bu durum içimi acıttı, ağlayacaktım’ 7 Yılda Böyle Yok Oldu
Su altının oksijen deposu olmasının yanında birçok canlıya ev sahipliği yapan deniz çayırları, kirlilik ve teknelerin çapalarıyla yok olma tehdidiyle karşı karşıya. 7 yıl önce ekin boyunda olan çayırların yeri, tarla gibi sürülüp çölleşti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "O bölgelere tonozlama, şamandıralama dönemi geldi de geçiyor bile, teknelerin tonoz atılıp kurulan şamandıralara bağlanmasını istiyoruz"